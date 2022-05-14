Святославу Вакарчуку – 47! Необычные факты из жизни музыканта

Сегодня, 14 мая, фронтмену группы "Океан Ельзи" Святославу Вакарчуку исполняется 47 лет. Сайт "Сегодня" собрал необычные факты о музыканте – читайте в материале

Необычные факты о Святославе Вакарчуке / Фото: facebook.com/sviatoslav.vakarchuk

Сегодня имя Святослава Вакарчука ассоциируется с украинской культурой и рок-музыкой. Для многих своих поклонников лидер группы "Океан Ельзи" остается кумиром и примером не только в музыке. С началом войны в Украине музыкант объездил десятки городов по всей стране, а накануне своего 47-летия побывал на Чернобыльской АЭС.

В день рождения Святослава Вакарчука сайт "Сегодня" вспоминает самые необычные факты из биографии любимого музыканта.

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Получил диплом физика и экономиста

Святослав Вакарчук имеет два высших образования и ни одно из них не связано с музыкой. Будущий рок-артист сначала пошел по стопам отца-физика, который в свое время был Министром образования Украины, и закончил факультет физики Львовского университета. А затем получил диплом экономиста-международника.

В 1996 году поступил в аспирантуру на кафедре теоретической физики и защитил диссертацию на тему: "Суперсимметрия электрона в магнитном поле". Спустя 13 лет в аспирантуре Вакарчук все же ушел в музыку.

У Вакарчука есть диплом физика и экономиста / Фото: открытые источники

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Получал двойки за поведение

В школе Вакарчук был непоседой. Как рассказывал музыкант, его часто ругали за неусидчивый характер. Святослав любил побыть бунтарем, но как признается, девочек не обижал :)

Я рисовал на партах всякие глупости, разрисовал, кажется, в седьмом классе галстук разными лозунгами типа "Битлз" давно живут вечно "... И ходил в нем, пока меня не вызвали к директору. И все время разговаривал о чем-то с друзьями на уроках. Отказывался ходить на субботники. Короче, был нарушителем общественного порядка, – рассказал однажды артист.

Вакарчук – амбидекстер

Музыкант обладает редким талантом, он амбидекстер и одинаково хорошо владеет как правой, так и левой руками. У таких людей очень хорошо развиты оба полушария мозга. Неудивительно, что у Вакарчук отлично справлялся и с точными науками и с творческими начинаниями.

Увлекается буддизмом и японской культурой

Кроме украинской Вакарчуку еще очень близка культура Азии, а именно буддизм и японская литература. Своими любимыми авторами артист называет японцев Юкио Мисима и Харуки Мураками. Однако самым любимым писателем для Вакарчука остается Иван Франко.

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Был студентом "Йеля"

В 2015 году фронтмен "Океан Ельзи" поступил в Йельский университет по программе развития глобального лидерства Yale World Fellows. В одном из лучших университетов США Вакарчук изучал процессы политики и государства, экономику и право.

Святослав Вакарчук учился в Йельском университете / Фото: пресс-служба

Собрал 200 тысяч зрителей на Майдане Независимости

Во время Революции Достоинства в 2013 году Вакарчук вместе с первым, "золотым" составом группы "Океан Ельзи", дал концерт в поддержку революции на Майдане Независимости в Киеве.

Тогда послушать выступление группы пришло около 200 тысяч человек. Толпа была настолько огромной, что люди поднимались на крышу торгового центра "Глобус".

Скриншот

Ранее Святослав Вакарчук восхитился коллегой Колей Сергой.