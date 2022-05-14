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Святославу Вакарчуку – 47! Необычные факты из жизни музыканта

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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14 мая, 14:49
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Сегодня, 14 мая, фронтмену группы "Океан Ельзи" Святославу Вакарчуку исполняется 47 лет. Сайт "Сегодня" собрал необычные факты о музыканте – читайте в материале
Необычные факты о Святославе Вакарчуке
Необычные факты о Святославе Вакарчуке / Фото: facebook.com/sviatoslav.vakarchuk

Сегодня имя Святослава Вакарчука ассоциируется с украинской культурой и рок-музыкой. Для многих своих поклонников лидер группы "Океан Ельзи" остается кумиром и примером не только в музыке. С началом войны в Украине музыкант объездил десятки городов по всей стране, а накануне своего 47-летия побывал на Чернобыльской АЭС.

В день рождения Святослава Вакарчука сайт "Сегодня" вспоминает самые необычные факты из биографии любимого музыканта.

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Получил диплом физика и экономиста

Святослав Вакарчук имеет два высших образования и ни одно из них не связано с музыкой. Будущий рок-артист сначала пошел по стопам отца-физика, который в свое время был Министром образования Украины, и закончил факультет физики Львовского университета. А затем получил диплом экономиста-международника.

В 1996 году поступил в аспирантуру на кафедре теоретической физики и защитил диссертацию на тему: "Суперсимметрия электрона в магнитном поле". Спустя 13 лет в аспирантуре Вакарчук все же ушел в музыку.

У Вакарчука есть диплом физика и экономиста
У Вакарчука есть диплом физика и экономиста / Фото: открытые источники

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Получал двойки за поведение

В школе Вакарчук был непоседой. Как рассказывал музыкант, его часто ругали за неусидчивый характер. Святослав любил побыть бунтарем, но как признается, девочек не обижал :)

Я рисовал на партах всякие глупости, разрисовал, кажется, в седьмом классе галстук разными лозунгами типа "Битлз" давно живут вечно "... И ходил в нем, пока меня не вызвали к директору. И все время разговаривал о чем-то с друзьями на уроках. Отказывался ходить на субботники. Короче, был нарушителем общественного порядка, – рассказал однажды артист.

Вакарчук – амбидекстер

Музыкант обладает редким талантом, он амбидекстер и одинаково хорошо владеет как правой, так и левой руками. У таких людей очень хорошо развиты оба полушария мозга. Неудивительно, что у Вакарчук отлично справлялся и с точными науками и с творческими начинаниями.

Увлекается буддизмом и японской культурой

Кроме украинской Вакарчуку еще очень близка культура Азии, а именно буддизм и японская литература. Своими любимыми авторами артист называет японцев Юкио Мисима и Харуки Мураками. Однако самым любимым писателем для Вакарчука остается Иван Франко.

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Был студентом "Йеля"

В 2015 году фронтмен "Океан Ельзи" поступил в Йельский университет по программе развития глобального лидерства Yale World Fellows. В одном из лучших университетов США Вакарчук изучал процессы политики и государства, экономику и право.

Святослав Вакарчук учился в Йельском университете
Святослав Вакарчук учился в Йельском университете / Фото: пресс-служба

Собрал 200 тысяч зрителей на Майдане Независимости

Во время Революции Достоинства в 2013 году Вакарчук вместе с первым, "золотым" составом группы "Океан Ельзи", дал концерт в поддержку революции на Майдане Независимости в Киеве.

Тогда послушать выступление группы пришло около 200 тысяч человек. Толпа была настолько огромной, что люди поднимались на крышу торгового центра "Глобус".

Скриншот

Ранее Святослав Вакарчук восхитился коллегой Колей Сергой.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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