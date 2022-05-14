Святославу Вакарчуку – 47! Незвичайні факти з життя музиканта

Сьогодні, 14 травня, фронтмену гурту "Океан Ельзи" Святославу Вакарчуку виповнюється 47 років. Сайт "Сьогодні" зібрав незвичайні факти про музиканта – читайте у матеріалі

Незвичайні факти про Святослава Вакарчука / Фото: facebook.com/sviatoslav.vakarchuk

Сьогодні ім'я Святослава Вакарчука асоціюється з українською культурою та рок-музикою. Для багатьох своїх шанувальників лідер гурту "Океан Ельзи" залишається кумиром та прикладом не лише у музиці. З початком війни в Україні музикант об'їздив десятки міст по всій країні, а напередодні свого 47-річчя побував на Чорнобильській АЕС.

У день народження Святослава Вакарчука сайт "Сегодня" згадує найнезвичайніші факти з біографії улюбленого музиканта.

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Отримав диплом фізика та економіста

Святослав Вакарчук має дві вищі освіти та жодна з них не пов'язана з музикою. Майбутній рок-артист спочатку пішов стопами батька-фізика, який свого часу був Міністром освіти України, та закінчив факультет фізики Львівського університету. А згодом отримав диплом економіста-міжнародника.

1996 року вступив до аспірантури на кафедрі теоретичної фізики та захистив дисертацію на тему: "Суперсиметрія електрона в магнітному полі". Через 13 років в аспірантурі Вакарчук таки пішов у музику.

Вакарчук має диплом фізика та економіста

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Отримував двійки за поведінку

У школі Вакарчук був спритним. Як розповідав музикант, його часто лаяли за непосидючий характер. Святослав любив побути бунтарем, але як зізнається, дівчаток не ображав :)

Я малював на партах усілякі дурниці, розмалював, здається, у сьомому класі краватку різними гаслами типу "Бітлз" давно живуть вічно"... І ходив у ньому, поки мене не викликали до директора. І весь час розмовляв про щось із друзями. на уроках, відмовлявся ходити на суботники, коротше був порушником громадського порядку, – розповів одного разу артист.

Вакарчук – амбідекстер

Музикант має рідкісний талант, він амбідекстер і однаково добре володіє як правою, так і лівою руками. У таких людей дуже добре розвинені обидві півкулі мозку. Не дивно, що Вакарчук чудово справлявся і з точними науками і з творчими починаннями.

Захоплюється буддизмом та японською культурою

Окрім української Вакарчук ще дуже близька культура Азії, а саме буддизм і японська література. Своїми улюбленими авторами артист називає японців Юкіо Місіма та Харукі Муракамі. Проте найулюбленішим письменником для Вакарчука залишається Іван Франко.

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Був студентом "Єля"

У 2015 році фронтмен "Океан Ельзи" вступив до Єльського університету за програмою розвитку глобального лідерства Yale World Fellows. В одному з найкращих університетів США Вакарчук вивчав процеси політики та держави, економіку та право.

Святослав Вакарчук навчався у Єльському університеті / Фото: прес-служба

Зібрав 200 тисяч глядачів на Майдані Незалежності

Під час Революції Гідності 2013 року Вакарчук разом із першим, "золотим" складом гурту "Океан Ельзи" дав концерт на підтримку революції на Майдані Незалежності у Києві.

Тоді послухати виступ гурту прийшло близько 200 тисяч людей. Натовп був настільки величезним, що люди піднімались на дах торгового центру "Глобус".

Скріншот

Раніше Святослав Вакарчук захопився колегою Колею Сергою.