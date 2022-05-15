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Такого еще не было: Украина установила рекорд на "Евровидении-2022"

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня
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15 мая, 15:50
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Украинская группа Kalush Orchestra победила в международном музыкальном конкурсе "Евровидение-2022", набрав рекордное количество голосов от зрителей
Группа Kalush Orchestra набрала рекордное количество баллов от зрителей "Евровидения"
Группа Kalush Orchestra набрала рекордное количество баллов от зрителей "Евровидения" / Фото: Getty Images

Украинская группа Kalush Orchestra, которая выпустила клип на свою победную песню Stefania, растопила сердца европейских слушателей и фанатов "Евровидения".

И хоть профессиональніе жюри многих стран оценили выступление группы не так высоко, как хотелось бы, зрители отдали свои голоса именно Kalush Orchestra - группа получила 439 голосов из 480 возможных, тем самым установив новый рекорд! К слову, общая сумма баллов, скоторой Украина победила в конкурсе – 631 балл!

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Таблица баллов на "Евровидении-2022":

Скриншот

Отметим, еще до оглашения результатов "Евровидения-2022" букмекеры прогнозировали победу Украины с рекордным показателем 62%. Следующим в турнирной таблице расположились Великобритания и Испания.

Предлагаем вспомнить, как Kalush Orchestra выступили в финале конкурса:

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К слову, в этом году на конкурсе не обошлось без скандалов: украинское жюри не дало ни одного балла Польше. Узнайте все подробности истории в нашем материале.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня

В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик.

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