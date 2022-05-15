Такого ще не було: Україна встановила рекорд на "Євробаченні-2022"

Український гурт Kalush Orchestra переміг у міжнародному музичному конкурсі "Євробачення-2022", набравши рекордну кількість голосів від глядачів

Гурт Kalush Orchestra набрав рекордну кількість балів від глядачів "Євробачення" / Фото: Getty Images

Український гурт Kalush Orchestra, який випустила кліп на свою переможну пісню Stefania, розтопив серця європейських слухачів та фанатів "Євробачення".

І хоч професійні журі багатьох країн оцінили виступ гурту не так високо, як хотілося б, глядачі віддали свої голоси саме Kalush Orchestra. Гурт отримав 439 голосів із 480 можливих, тим самим встановивши новий рекорд! До слова, загальна сума балів, з якою Україна перемогла у конкурсі – 631 бал!

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Таблиця балів на "Євробаченні-2022":

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Зазначимо, ще до оголошення результатів "Євробачення-2022" букмекери прогнозували перемогу України із рекордним показником 62%. Наступним у турнірній таблиці розташувалися Великобританія та Іспанія.

Пропонуємо згадати, як Kalush Orchestra виступили у фіналі конкурсу:

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До речі, цього року на конкурсі не обійшлося без скандалів: українське журі не дало жодного бала Польщі. Дізнайтесь всі подробиці історії у нашому матеріалі.