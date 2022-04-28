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Не заживет рана: Тина Кароль в годовщину смерти мужа написала ему трогательное послание

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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28 апреля, 11:21
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Певица в годовщину смерти мужа опубликовала архивное фото. Невозможно сдержать слезы
28 апреля - годовщина смерти мужа Тины Кароль
28 апреля - годовщина смерти мужа Тины Кароль / Фото: instagram.com/tinakarol_fantina, facebook.com/tina.karol

28 апреля 2013 года – дата, разделившая жизнь Тины Кароль на до и после. После продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием из жизни ушел Евгений Огир, ее муж, продюсер и лучший друг. Сегодня 9-я годовщина смерти покойного мужа Тины Кароль...

В Instagram-stories Тина Кароль, ранее обращавшаяся к Путину, опубликовала посвящение мужу, которое невозможно читать без слез.

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скриншот из Instagram Тины Кароль

Тина Кароль всегда очень трепетно отзывается о покойном мужем, ставит его в пример их общему сыну Вениамину, который растет копией своего отца.

Напомним, Тина Кароль и Евгений Огир познакомились в 2007 году на одном из музыкальных телеканалов. Позже Тина рассказывала, что это не была любовь с первого взгляда. Вместе им удалось выстроить бренд Кароль как певицы и достичь небывалой популярности. Свадьба пары состоялась в 2008 году. Они сначала тайно расписалась, а пышный праздник устроили в одном из киевских ресторанов.

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А несколькими месяцами позже – летом этого же года – супруги обвенчались в Киево-Печерской лавре. В том же 2008-м у Кароль и Огира родился сын Веня.

Но в 2012 году случилась беда: у продюсера диагностировали рак желудка. На момент смерти Евгению Огиру было всего 32 года.

Тина Кароль и Евгений Огир
Тина Кароль и Евгений Огир / Фото: Viva!

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Помним...

Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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