Не заживет рана: Тина Кароль в годовщину смерти мужа написала ему трогательное послание

28 апреля 2013 года – дата, разделившая жизнь Тины Кароль на до и после. После продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием из жизни ушел Евгений Огир, ее муж, продюсер и лучший друг. Сегодня 9-я годовщина смерти покойного мужа Тины Кароль...
В Instagram-stories Тина Кароль, ранее обращавшаяся к Путину, опубликовала посвящение мужу, которое невозможно читать без слез.
Тина Кароль всегда очень трепетно отзывается о покойном мужем, ставит его в пример их общему сыну Вениамину, который растет копией своего отца.
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Напомним, Тина Кароль и Евгений Огир познакомились в 2007 году на одном из музыкальных телеканалов. Позже Тина рассказывала, что это не была любовь с первого взгляда. Вместе им удалось выстроить бренд Кароль как певицы и достичь небывалой популярности. Свадьба пары состоялась в 2008 году. Они сначала тайно расписалась, а пышный праздник устроили в одном из киевских ресторанов.
А несколькими месяцами позже – летом этого же года – супруги обвенчались в Киево-Печерской лавре. В том же 2008-м у Кароль и Огира родился сын Веня.
Но в 2012 году случилась беда: у продюсера диагностировали рак желудка. На момент смерти Евгению Огиру было всего 32 года.
Помним...
"Я понимал, что буду здесь, какой бы ни была ситуация. Многие пытались уехать. Это просто клоуны. Смешно."