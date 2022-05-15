Украина не получала 12 баллов от Польши на Евровидении-2022? Появились новые подробности голосования

Вот и прошел грандиозный финал "Евровидения-2022" в Турине. Однако после завершения конкурса начали всплывать неожиданные факты

Кто на самом деле оценивал Kalush Orchestra вместо жюри из Польши / Фото: kalush.official

Как мы знаем, победители песенного конкурса Kalush Orchestra получили максимальные 12 баллов от членов жюри пяти стран-участниц – Молдова, Латвия, Румыния, Литва и Польша. В общем группа набрала рекордный 631 балл!

Впрочем, как выяснилось от жюри из Польши Украина не получала 12 баллов. Дело в том, что во втором полуфинале и финале "Евровидения" баллы жюри шести стран аннулировали из-за нарушения правил голосования. Так, "наказали" Азербайджан, Грузию, Черногорию, Румынию, Сан-Марино и Польшу. Соответственно, голоса жюри этих государств были отменены.

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На официальном сайте "Евровидения" сообщают, что во время второго полуфинала жюри соответствующих стран передавали результаты голосования третьим лицам и размещали фото бланков в Сети.

EBU (Европейский вещательный союз) крайне серьезно относится к любым предсказуемым попыткам манипулирования голосованием на конкурсе "Евровидение" и имеет право отозвать такие голоса в соответствии с официальными инструкциями по голосованию, независимо от того, могут ли такие голоса повлиять на результаты голосования, – говорится в сообщении.

Отметим, что во время прямого эфира были озвучены рандомные баллы от стран, которых "отменили". Это сделали для того, чтобы не влиять на общий результат. Эти оценки самостоятельно выставил Европейский вещательный союз, что предусмотрено правилами конкурса.

Как объясняют, например, общественный вещатель Грузии сообщил, что их жюри 12 баллов в финале отдало представителям Украины. Однако в эфире максимальную оценку от Грузии получила Великобритания, а Украина – шесть баллов.

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Поэтому, какие баллы польское жюри действительно поставило Украине – остается загадкой.

Напомним, сразу после оглашения результатов финального голосования "Евровидения-2022" произошел скандал. Так, члены жюри из Украины не дали ни одного балла представителю Польши. Такая новость возмутила украинское общество.

Вскоре украинское жюри на песенном конкурсе оправдалось за свои баллы польскому певцу. В то же время украинцы устроили флешмоб в Instagram-аккаунте представителя Польши на знак поддержки.