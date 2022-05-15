Звезды
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
⚡ Битва за "Азовсталь" 💥 Освобождение Харькова 🏆 Победа на Евровидении ⚠ Бензиновый кризис

Eurovision 2022

Вакарчук на АЭС

Спейси вернулся

Смита отменяют?

Секрет Камалии

Трек Måneskin
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Украина не получала 12 баллов от Польши на Евровидении-2022? Появились новые подробности голосования

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
15 мая, 18:58
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Вот и прошел грандиозный финал "Евровидения-2022" в Турине. Однако после завершения конкурса начали всплывать неожиданные факты
Кто на самом деле оценивал Kalush Orchestra вместо жюри из Польши
Кто на самом деле оценивал Kalush Orchestra вместо жюри из Польши / Фото: kalush.official

Как мы знаем, победители песенного конкурса Kalush Orchestra получили максимальные 12 баллов от членов жюри пяти стран-участниц – Молдова, Латвия, Румыния, Литва и Польша. В общем группа набрала рекордный 631 балл!

Впрочем, как выяснилось от жюри из Польши Украина не получала 12 баллов. Дело в том, что во втором полуфинале и финале "Евровидения" баллы жюри шести стран аннулировали из-за нарушения правил голосования. Так, "наказали" Азербайджан, Грузию, Черногорию, Румынию, Сан-Марино и Польшу. Соответственно, голоса жюри этих государств были отменены.

Реклама

На официальном сайте "Евровидения" сообщают, что во время второго полуфинала жюри соответствующих стран передавали результаты голосования третьим лицам и размещали фото бланков в Сети.

EBU (Европейский вещательный союз) крайне серьезно относится к любым предсказуемым попыткам манипулирования голосованием на конкурсе "Евровидение" и имеет право отозвать такие голоса в соответствии с официальными инструкциями по голосованию, независимо от того, могут ли такие голоса повлиять на результаты голосования, – говорится в сообщении.

Отметим, что во время прямого эфира были озвучены рандомные баллы от стран, которых "отменили". Это сделали для того, чтобы не влиять на общий результат. Эти оценки самостоятельно выставил Европейский вещательный союз, что предусмотрено правилами конкурса.

Как объясняют, например, общественный вещатель Грузии сообщил, что их жюри 12 баллов в финале отдало представителям Украины. Однако в эфире максимальную оценку от Грузии получила Великобритания, а Украина – шесть баллов.

Реклама

Поэтому, какие баллы польское жюри действительно поставило Украине – остается загадкой.

Напомним, сразу после оглашения результатов финального голосования "Евровидения-2022" произошел скандал. Так, члены жюри из Украины не дали ни одного балла представителю Польши. Такая новость возмутила украинское общество.

Вскоре украинское жюри на песенном конкурсе оправдалось за свои баллы польскому певцу. В то же время украинцы устроили флешмоб в Instagram-аккаунте представителя Польши на знак поддержки.

Реклама

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Опрос
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!
Больше не вместе
Звезды, которые недавно расстались
1
Тиш Сайрус и Билли Рэй Тиш Сайрус и Билли Рэй
28 лет
2
Джейсон Момоа и Лиза Боне Джейсон Момоа и Лиза Боне
16 лет
3
Надя Дорофеева и Вова Дантес Надя Дорофеева и Вова Дантес
10 лет
4
Дарья и Михаил Кацурины Дарья и Михаил Кацурины
7 лет
5
Дмитрий Ступка и Полина Логунова Дмитрий Ступка и Полина Логунова
6 лет
6
Моргенштерн и Дилара Моргенштерн и Дилара
5 лет
7
Роман Сасанчин и Иванна Роман Сасанчин и Иванна
2 года
Почему разошлись?
Что с королевой?
Елизавета II пропустила важное событие
Почему все волнуются?
Insta News
Ричард Гир - с нами!
Актер продает свой Jaguar

Деньги пойдут в фонды, помогающие Украине

Она сказала "Да"
Иракли Макацария женится!
Избранница младше на 17 лет!
Кто невеста?
Опрос
Сассекские в Нидерландах
Редкое появление на публике Меган и Гарри
Больше фото
Цитата дня

Нам нужны крепкие люди с нормальной психикой. Поэтому сейчас важно их поддерживать положительным контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Тринчер Певица, блогер
Честное интервью Тринчер
Маленький принц
Как вам новый портрет принца Луи?
Больше фото принца Луи

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять