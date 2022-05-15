Україна не отримувала 12 балів від Польщі на Євробаченні-2022? З'явились нові подробиці голосування

Ось і пройшов грандіозний фінал "Євробачення-2022" у Турині. Проте, після завершення конкурсу почали спливати неочікувані факти

Хто насправді оцінював Kalush Orchestra замість журі з Польщі

Як ми знаємо, переможці пісенного конкурсу Kalush Orchestra отримали максимальні 12 балів від членів журі п'ятьох країн-учасниць – Молдова, Латвія, Румунія, Литва та Польща. Загалом гурт набрав рекордний 631 бал!

Втім, як з'ясувалось від журі з Польщі Україна не отримувала 12 балів. Справа у тому, що у другому півфіналі та фіналі "Євробачення" бали журі шести країн анулювали через порушення правил голосування. Так, покарали Азербайджан, Грузію, Чорногорію, Румунію, Сан-Марино та Польщу. Відповідно голоси журі цих держав були скасовані.

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На офіційному сайті "Євробачення" повідомляють, що під час другого півфіналу журі відповідних країн передавали результати голосування третім особам та розміщували фото бланків у Мережі.

EBU (Європейська мовна спілка) вкрай серйозно ставиться до будь-яких передбачуваних спроб маніпулювання голосуванням на конкурсі "Євробачення" і має право відкликати такі голоси відповідно до офіційних інструкцій з голосування, незалежно від того, чи можуть такі голоси вплинути на результати голосування, – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що під час прямого ефіру були озвучені рандомні бали від країн, яких "скасували". Це зробили для того, щоб не впливати на загальний результат. Ці оцінки самостійно виставила Європейська мовна спілка, що передбачено правилами конкурсу.

Як пояснюють, наприклад, суспільний мовник Грузії повідомив, що їхнє журі 12 балів у фіналі віддало представникам України. Проте в ефірі максимальну оцінку від Грузії отримала Велика Британія, а Україна – шість балів.

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Тож, які бали польське журі насправді поставило Україні – залишається загадкою.

Нагадаємо, одразу після оголошення результатів фінального голосування "Євробачення-2022" стався скандал. Так, члени журі з України не дали жодного балу представнику Польщі. Така новина обрулила українське суспільство.

Невдовзі українське журі на пісенному конкурсі виправдалося за свої бали польському співаку. Водночас українці влаштували флешмоб в Instagram-акаунті представника Польщі в знак підтримки.