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Украинцы хотят выглядеть как Тина Кароль и Олег Винник – опрос

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
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20 февраля, 16:07
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Но большая часть респондентов голосует за то, чтобы оставаться собой
Украинцы больше всего хотят быть похожими на Кароль и Винника
Украинцы больше всего хотят быть похожими на Кароль и Винника / Фото: instagram.com/olegg.vynnyk, instagram.com/tina_karol

Вчера мы рассказывали, с кем из звезд шоу-бизнеса украинцы хотели бы жить по соседству. Оказалось, что больше всего наш народ симпатизирует Сергею Притуле и Насте Каменских с Потапом.

Исследовательская компания Gradus для сайте "Сегодня" провела опрос, в котором украинцам нужно было ответить, на кого из селебритис они хотели бы быть похожими. Результаты, возможно, вас удивят!

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Так, 65% женщин ответили, что не хотели бы походить на кого – им нравится быть собой. Но среди звезд чаще всего выбирали Настю Каменских, Тину Кароль и Надю Дорофееву (по 3%).

Украинки хотят быть похожими на Настю Каменских
Украинки хотят быть похожими на Настю Каменских / Фото: instagram.com/kamenskux

В списке также были Лилия Ребрик, Юлия Санина и Злата Огневич (по 2%).

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Украинки считают Злату Огневич одной из самых красивых звезд
Украинки считают Злату Огневич одной из самых красивых звезд / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

В ответ на вопрос о том, на кого из звезд они хотели бы быть внешне похожими, 61% мужчин ответили как и большинство опрошенных женщин. Но некоторые также выбирали Олега Винника и Потапа (по 4%), а также Владимира Дантеса и Владимира Остапчука (по 2%).

Украинцы хотели бы быть похожими на Потапа и Винника
Украинцы хотели бы быть похожими на Потапа и Винника / Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

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Исследование было проведено исследовательской компанией Gradus Research в партнерстве с телеканалом "Украина" методом самозаполнения анкеты в мобильном приложении.

Онлайн-панель Gradus отображает структуру населения городов с населением более 50 тыс. жителей 18-60 лет по полу, возрасту, размеру населенного пункта и региону. Период проведения поля: 2 февраля 2022 года с 12:05 до 15:25. Размер выборки: 1000 респондентов.

Для справки:

  • Gradus – система быстрых социологических онлайн-опросов на базе выборки панельного типа с помощью мобильного приложения Gradus. Выборка отражает структуру населения городов с количеством жителей более 50 тысяч по полу, возрасту, размеру населенного пункта и региону.
  • Метод сбора информации: опрос, самостоятельное заполнение на смартфонах среди участников онлайн-панели Gradus.
  • Целевая группа исследования: мужчины и женщины от 18 до 60 лет, проживающие в городах с населением 50 тыс. жителей и старше.

Помогайте стране отслеживать состояние общества в период посткарантина – устанавливайте мобильное приложение Gradus.

  • Приложение для владельцев iPhone.
  • Программа для пользователей Android.

Ранее украинцы ответили, кто из звезд достойнее всех представил Украину на "Евровидении".

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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