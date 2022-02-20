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Українці хочуть виглядати як Тіна Кароль та Олег Винник – опитування

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
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20 лютого, 16:07
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Але більшість респондентів голосує за те, щоб залишатися собою
Українці найбільше хочуть бути схожими на Кароль та Винника
Українці найбільше хочуть бути схожими на Кароль та Винника / Фото: instagram.com/olegg.vynnyk, instagram.com/tina_karol

Вчора ми розповідали, з ким із зірок шоу-бізнесу українці хотіли б жити по сусідству. Виявилося, що найбільше наш народ симпатизує Сергію Притулі та Насті Каменських із Потапом.

Дослідницька компанія Gradus для сайту "Сьогодні" провела опитування, в якому українцям потрібно було відповісти, на кого із селебрітіс вони хотіли б бути схожими. Результати, можливо, вас здивують!

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Так, 65% жінок відповіли, що не хотіли б бути схожими на когось – їм подобається бути собою. Але серед зірок найчастіше обирали Настю Каменських, Тіну Кароль та Надю Дорофєєву (По 3%).

Українки хочуть бути схожими на Настю Каменських
Українки хочуть бути схожими на Настю Каменських / Фото: instagram.com/kamenskux

У списку також були Лілія Ребрик, Юлія Саніна та Злата Огнєвіч (По 2%).

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Українки вважають Злату Огневич однією з найкрасивіших зірок
Українки вважають Злату Огневич однією з найкрасивіших зірок / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

У відповідь на запитання про те, на кого із зірок вони хотіли б бути зовні схожими, 61% чоловіків відповіли як і більшість опитаних жінок. Але деякі також обирали Олега Винника та Потапа (по 4%), а також Володимира Дантеса та Володимира Остапчука (По 2%).

Українці хотіли б бути схожими на Потапа та Винника
Українці хотіли б бути схожими на Потапа та Винника / Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

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Дослідження було проведено дослідницькою компанією Gradus Research у партнерстві з телеканалом "Україна" методом самозаповнення анкети у мобільному додатку.

Онлайн-панель Gradus відображає структуру населення міст з населенням понад 50 тис. жителів 18-60 років за статтю, віком, розміром населеного пункту та регіоном. Період проведення поля: 2 лютого 2022 року з 12:05 до 15:25. Розмір вибірки: 1000 респондентів.

Для довідки:

  • Gradus – система швидких соціологічних онлайн-опитувань на базі вибірки панельного типу за допомогою мобільного додатка Gradus. Вибірка відображає структуру населення міст з кількістю жителів понад 50 тисяч за статтю, віком, розміром населеного пункту та регіоном.
  • Метод збирання інформації: опитування, самостійне заповнення на смартфонах серед учасників онлайн-панелі Gradus.
  • Цільова група дослідження: чоловіки та жінки від 18 до 60 років, які проживають у містах з населенням 50 тис. мешканців та старших.

Допомагайте країні відстежувати стан суспільства в період посткарантину – встановлюйте мобільний додаток Gradus .

  • Додаток для власників iPhone.
  • Програма для користувачів Android.

Раніше українці відповіли, хто із зірок найгідніше представив Україну на "Євробаченні".

Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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