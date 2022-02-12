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СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Руслана, Верка Сердючка или Джамала? Кто из звезд достойнее всех представил Украину на "Евровидении"

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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12 февраля, 08:29
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Украинские певцы принимают участие на "Евровидении" с 2003 года и уже семь раз в финале конкурса выходили в первую пятерку
Украинцы назвали, кто из украинских звезд достойнее всех представил Украину на "Евровидении".
Украинцы назвали, кто из украинских звезд достойнее всех представил Украину на "Евровидении". / Фото: Instagram

Уже сегодня состоится финал Нацотбора на "Евровидение-2022" – за возможность представить Украине на песенном конкурсе будут соревноваться восемь участников.

Позади почти 20 выступлений украинских музыкантов на международном конкурсе, в том числе финалисты и победители. Кто из этих звезд достойнее всех представил Украину – узнайте в новом опросе сайта "Сегодня", который провела исследовательская компания Gradus .

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Отметим, что за новостями шоу-бизнеса следят жители городов с населением 50к+ в возрасте 18-60 лет. Так вот, 24,5% всех опрошенных считают, что лучше всех представила Украину на "Евровидении" – Руслана , которая одержала победу в 2004 году.

На втором месте в рейтинге – победительница 2016-го Джамала (19,9%), а на третьем – Верка Сердючка , которая зайняла второе место в 2007 году (16,9%).

Более 7% украинцев считают, что достойнее всех выступила Тина Король, которая заняла седьмое место в 2006-м, и Злата Огневич, которая в 2013 году смогла стать третьей в финале

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Тина Кароль и Злата Огневич
Тина Кароль и Злата Огневич

Исследование было проведено исследовательской компанией Gradus Research в партнерстве с телеканалом "Украина" методом самозаполнения анкеты в мобильном приложении.

Онлайн-панель Gradus отображает структуру населения городов с населением более 50 000 жителей 18-60 лет по полу, возрасту, размеру населенного пункта и региону. Период проведения поля: 2 февраля 2022 с 12:05 до 15:25. Размер подборки: 1000 респондентов.

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Для справки:

  • Gradus – система быстрых социологических онлайн-опросов на базе выборки панельного типа с помощью мобильного приложения Gradus. Выборка отражает структуру населения городов с количеством жителей более 50 тысяч по полу, возрасту, размеру населенного пункта и региону.
  • Метод сбора информации: опрос, самостоятельное заполнение на смартфонах среди участников онлайн-панели Gradus.
  • Целевая группа исследования: мужчины и женщины от 18 до 60 лет, проживающие в городах с населением в 50 тыс. жителей и более.

Помогайте стране отслеживать состояние общества в период посткарантина – загружайте мобильное приложение Gradus .

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Напомним, в этом году "Евровидение" пройдет в Турине (Италия). Грандиозный финал пройдет на арене Pala Olimpico 14 мая. Полуфиналы – 10 и 12 мая. Представитель Украины на "Евровидении"-2022 будет назван 12 февраля.

Победителем "Евровидения-2021" стала итальянская рок-группа Måneskin, исполнившая песню Zitti E Buoni. В то же время украинская группа Go_A вошла в топ-5.

Раньше мы объясняли, почему в этом году нет полуфиналов в Нацотборе.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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