В день премьеры новой песни Алина Паш поведала о трагедии в семье: "Есть раны, которые не заживут"

Алина впервые рассказала, при каких обстоятельствах погибла ее двоюродная сестра. А еще поделилась, кого встретила в Литве и что ей сказал отец перед уходом на фронт. Эксклюзив от "Сегодня"

Алина Паш презентовала первую песню после 24 февраля / Фото: Коллаж: Сегодня

Увидеть Алину Паш в Украине сейчас почти невозможно. Певица активно участвует в благотворительных концертах и меняет страну за страной. Скандал вокруг участия в нацотборе "Евровидения-2022" словно из прошлой жизни. В нынешнем интенсивном ритме Алина успевает не только работать над новым материалом. А еще снимать клипы.

Сегодня, 8 июля, состоялся первый сольный релиз с начала полномасштабного вторжения армии РФ в Украину. Англо-украинскую песню "Heaven" Alina Pash написана после бомбардировки роддома в Мариуполе.

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Ко мне пришла мысль, что вот, родился ребенок, и он несколько минут как почувствовал, что такое "Мама", что такое "жизнь". А российская ракета сразу все это отобрала… Это не укладывается в голове, все равно ты не воспринимаешь эту реальность, это очень больно. Потому записала эту песню, попыталась передать эти чувства, – рассказала "Сегодня" Алина.

О гибели сестры и слова отца

В новой песне Алина Паш поет о детях, о семьях. Артистка хочет поддержать родителей, которые остались в одиночестве с болью и горем от потери ребенка. "Это раны, которые никогда не заживут", – говорит певица. И делится черной страницей в истории своей семьи.

В 2006 году умерла моя двоюродная сестра . Моя тетя, помню, подчеркивала, что никто из семьи не может понять ее. Никто не понимает, как это, хоронить своего ребенка. Сестре было тогда 18. Она погибла в автокатастрофе, – поделилась сокровенным Паш.

В интервью Алина вспомнила и про первые 2 недели войны. Для певицы они были как один нескончаемый сон. Эмоционально было очень сложно осознавать, что это реальность. Собраться Алине Паш было сложно. Но в этом помог импульс от ее отца.

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Перед тем, как он пошел добровольцем защищать Украину и поехал на фронт, в наш крайний общий ужин он сел со мной серьезно поговорить и сказал: "Алина, ты же сознательно выбрала быть артисткой, нести смыслы своего сердца сквозь музыку. Так, пожалуйста, не останавливайся. Ты сейчас очень нужна своей стране. Делай дело, которое ты выбрала". И меня это действительно очень вдохновило и дало возможность понять, что эти тяжелые эмоции следует отдавать туда, где можно трансформировать их во благо. И я поняла, что в песнях мне нужно больше рассказывать о том, что именно происходит сейчас в Украине, распространять правду, – говорит Алина.

Алина Паш с родителями. Фото: менеджмент певицы

О песне "Heaven" и съемках клипа

Новую композицию Alina Pash записала в Литве, в поселении Кернаве, средневековой столице Литовского княжества. Там она с командой и сняла видеоклип.

Невероятное, очень вдохновляющее место! Тихое. Леса под защитой ЮНЕСКО. Там я завершила песню, дописала ее. Там мы сняли видеоклип. В съемках участвовала семья, бежавшая из оккупации из Херсонской области. С ними мы случайно познакомились на улице Кернаве. Также снималась семья моей подруги. То есть все на каких-то человеческих, волонтерских началах, потому что всем нам, участвовавшим в съемках, максимально неравнодушны истории детей, – делится воспоминаниями Алина.

Фото из клипа "Heaven"

Алина Паш очень хотела бы иметь семью и нескольких детишек. В них она видит невинные и чистые души, излучающие свет. Посредством которого появляется возможность очиститься.

У меня много племянников. Я постоянно контактирую с детьми, я люблю это. Потому, пожалуй, первая песня вышла рефлексией именно на детскую тему. Но в тот период, когда я писала эту песню, написала еще несколько других, которые совсем скоро все смогут услышать. Я рада, что наконец могу снова выпускать музыку, снова говорить сквозь творчество, потому что это мой самый главный рупор, – подытожила Алина.

И пока клип на песню "Heaven" набирает обороты в YouTube и на других площадках, Alina Pash готовится к новому благотворительному концерту со звездами украинского шоу-бизнеса в Израиле. 11 июля певица зажжет с коллегами и актерами студии "Квартал 95" в Тель-Авиве.

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Напомним, сегодня состоялась премьера новой песни и у Артема Пивоварова.