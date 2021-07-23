Изменить язык на: UA
Перейти к новостям logo
Перейти к новостям
Главная Новости Украина Власть Деньги Спорт Life Киев Игра Звездно Лайфхакер Техно

Скандал с Zivert

МакSим хуже

Памяти Ступки

LOBODA об украинцах

Все боятся Гарри

Співають всі
СЕГОДНЯ Звездно Украинские

Внучка Ротару отметила первую годовщину отношений со своим парнем из списка Forbes (фото)

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
23 июля, 14:12
Копировать ссылку
20-летняя Соня Евдокименко редко говорит о своих отношениях с IT-предпринимателем Денисом Ждановым. Пара лишь иногда публикует совместные фото
Соня Евдокименко отметила первую годовщину отношения с Денисом Ждановым
Соня Евдокименко отметила первую годовщину отношения с Денисом Ждановым / Фото: Instagram: iamsofiaeve

Модель Соня Евдокименко вчера отпраздновала первую годовщину отношений со своим парнем Денис Ждановым, который старше нее на 12 лет. Пара решила провести время в Италии. У себя в соцсетях Соня и Денис поделились совместными фото.

Избранником Сони Евдокименко стал 32-летний украинский предприниматель Денис Жаданов. Парень родом из Украины, а в Нью-Йорке работает вице-президентом по маркетингу в известной компании. В 2018 году американский Forbes внес Дениса в список "ТОП-30 предпринимателей Европы моложе 30 лет" – 30 Under 30 Europe. Пара познакомилась в Нью-Йорке, где внучка Софии Ротару сейчас живет и строит карьеру модели.

В СМИ уже появлялись слухи о свадьбе Сони и Денис. Сын Софии Ротару опроверг информацию. Вскоре возможную свадьбу прокомментировала и сама София Ротару. Она считает, что о свадьбе пока рано думать.

Я с ним знакома, но кто знает, это ее судьба и она будет сама решать. Она еще юная, я считаю, что еще рановато. Она должна закончить учебу, получить хорошее образование, а все остальное, я думаю, у нее получится, – сказала певица.

Смотрите сюжет о Соне и ее избраннике:

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все о звездах
Показать больше
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
SHOW MUST GO ON

ОМКФ

14 — 21 августа

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября

Emmy Awards

19 cентября
Что готовит Одесский кинофестиваль-2021
75-летняя Шер на прогулке в Италии
Все обсуждают
Лобода впервые прокомментировала концерт в Одессе
Быть в курсе
Цитата дня

Знаете, когда страшно? Когда "всю себя без остатка мужчине". Когда есть зависимость ментальная или финансовая, когда кажется и понимаешь, что самой сложненько будет. Страшно ответственность брать на себя. А ведь исток прост – не выстраивать зависимые отношения, а всегда оставаться личностью.

София Стужук блогер
Стужук обратилась к девушкам
"Секс в большом городе" вернется на экраны
Все, что известно о сиквеле на сегодня
Интересно
Сольник звезды
MONATIK
31 июля/20:00
5 концертов июля

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять