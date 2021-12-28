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СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Вы точно будете их слушать в 2022 году: самые перспективные украинские музыканты

Марина Григоренко Марина Григоренко Редактор Звезды Сегодня
28 декабря, 17:38
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В украинской музыкальной среде появилось много талантливых и самобытных исполнителей. Незамысловатые тексты постепенно остаются в прошлом, вместе этого слушатели открывают для себя творчество нового поколения
Украинские артисты, которым пророчат большую карьеру
Украинские артисты, которым пророчат большую карьеру / Фото: instagram.com/a.wellboy, instagram.com/lidalee_official, instagram.com/muayad_official/

"Сегодня" подготовили подборку молодых исполнителей, у которых уже есть поклонники, и о которых вы, возможно, услышите впервые. Но мы уверенны, что в скоро ни все будут собирать большие залы и звучать на каждом углу.

МУАЯД

Муаяд Абдельрахим из Одессы стал победителем вокального шоу "Співають всі", которое этой осенью выходило на телеканале "Украина". Парень поразил своим талантом не только судей, но и всю страну.

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Недавно МУАЯД представил свою первою сольную песню "Лунапарк", которая 10 лет назад в исполнении Мики Ньютон звучала из каждого приемника. Теперь у этой песни появилась новая жизнь и современное звучание.

Wellboy

Пожалуй, этого парня, который родом из маленького украинского села можно назвать главным открытием уходящего года. Антон Вельбой (его настоящее имя – Ред.) был окружен творчеством с самого детства, ведь родился в семье музыкантов.

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Под руководством продюсера Юрия Бардаша артист выпустил видеоклип "Гуси", который сразу же стал хитом и собрал более 11 млн просмотров.

Lida Lee

Свою карьеру Лида начинала с записи каверов. Одним из самых знаменитых стал кавер на песню Кузьмы Скрябина "Спи собі сама".

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Начать музыкальную карьеру ей помог известный певец MONATIK, с которым Lida Lee выступала на его большом концерте на НСК Олимпийском. Именно с того момента о ней узнали тысячи.

Сейчас артистка уже не работает с Дмитрием, но заявляет, что собирается активно продвигаться в шоу-бизнесе.

KALUSH

В состав банды входит калушский рэпер и лидер трио Олег Псюк, у которого мы взяли большое интервью, MC Килиммен – его куплеты и подача сразу же полюбились слушателям, а также мультиинструменталист и заядлый поклонник хип-хопа Игорь Диденчук.

Группа была названа в честь их родного города – Калуша. Исполнители ворвались в украинский шоубиз ярким клипом "Не маринуй".

Участники группы – яркие и гармоничные. У них интересный стиль, они используют в треках особый калушский сленг, который не все понимают, но всем он нравится.

Лилу45

Девушку можно назвать абсолютно творческой личностью, кроме того, что она пишет песни о своей жизни, силе женщин и отношениях с родителями, певица также играет в театре и читает стихи.

Она начала карьеру артиста весной 2021-го и сразу же с хита. Композиция "Восемь" попал на 26 место в мировом чарте Shazam. С тех пор Лилу является первым и единственным украинским артистом, который получил поддержку от Apple Music.

Первый альбом "Девочка на воздушном шаре" она выпустила летом 2021-го.

WELLBOY
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Марина Григоренко
Марина Григоренко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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