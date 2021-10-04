Женщина в красном: Лилия Ребрик позировала в эффектном образе, оголив плечо (фото)

Телеведущая Лилия Ребрик, которая в облегающих леггинсах ошеломила формами на тренировке, позировала в костюме-тройке красного цвета – брюках свободного кроя, топе на бретелях и рубашке.
На кадрах, опубликованных в Instagram-аккаунте звезды, она позировала приспустив рубашку с плечей.
Женщина в красном желает вам огненного понедельника! Кстати, первого октябрьского! Пусть весь месяц будет таким солнечным и lets бабье лето never stop. Пошли покорять мир?! – написала телеведущая.
В комментариях поклонники Лилии Ребрик оценили ее новый наряд.
- "Очаровательная женщина"
- "Богиня"
- "Вид очень мотивирующий"
Смотрите в ролике, как проходит утро Лилии Ребрик:
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