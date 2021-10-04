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Женщина в красном: Лилия Ребрик позировала в эффектном образе, оголив плечо (фото)

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор раздела "Звезды"
4 октября, 12:47
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Телеведущая "Ранку з Україною" начала утро понедельника с прямого эфира. Для старта новой рабочей недели звезда выбрала яркий и эффектный наряд
Лилия Ребрик позировала в красном костюме
Лилия Ребрик позировала в красном костюме / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Телеведущая Лилия Ребрик, которая в облегающих леггинсах ошеломила формами на тренировке, позировала в костюме-тройке красного цвета – брюках свободного кроя, топе на бретелях и рубашке.

На кадрах, опубликованных в Instagram-аккаунте звезды, она позировала приспустив рубашку с плечей.

Женщина в красном желает вам огненного понедельника! Кстати, первого октябрьского! Пусть весь месяц будет таким солнечным и lets бабье лето never stop. Пошли покорять мир?! – написала телеведущая.

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Лилия Ребрик
Лилия Ребрик / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

В комментариях поклонники Лилии Ребрик оценили ее новый наряд.

  • "Очаровательная женщина"
  • "Богиня"
  • "Вид очень мотивирующий"
Скриншот Instagram

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Смотрите в ролике, как проходит утро Лилии Ребрик:

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Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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