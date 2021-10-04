Жінка в червоному: Лілія Ребрик позувала в ефектному образі, оголивши плече (фото)

Телеведуча Лілія Ребрик, яка в легінсах приголомшила формами на тренуванні, позувала в костюмі-трійці червоного кольору – брюках вільного крою, топі на бретелях і сорочці.
На кадрах, опублікованих в Instagram-акаунті зірки, вона позувала, спустивши сорочку з плечей.
Жінка в червоному бажає вам вогняного понеділка! До речі, першого жовтневого! Хай увесь місяць буде таким сонячним і lets бабине літо never stop. Пішли підкоряти світ?! – написала телеведуча.
У коментарях прихильники Лілії Ребрик оцінили її новий наряд.
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Напередодні, 3 жовтня, Лілія Ребрик привітала свою маму з Днем вчителя. Як виявилося, мама телеведучої не тільки її вчителька по життю, але і за фахом – вона викладала мову та літературу. Правда, Лілії серед її учнів не було.
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