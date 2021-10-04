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Жінка в червоному: Лілія Ребрик позувала в ефектному образі, оголивши плече (фото)

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка розділу "Зірки"
4 жовтня, 12:47
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Телеведуча "Ранку з Україною" почала ранок понеділка з прямого ефіру. Для старту нового робочого тижня зірка обрала яскраве і ефектне вбрання
Лілія Ребрик позувала в червоному костюмі
Лілія Ребрик позувала в червоному костюмі / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Телеведуча Лілія Ребрик, яка в легінсах приголомшила формами на тренуванні, позувала в костюмі-трійці червоного кольору – брюках вільного крою, топі на бретелях і сорочці.

На кадрах, опублікованих в Instagram-акаунті зірки, вона позувала, спустивши сорочку з плечей.

Жінка в червоному бажає вам вогняного понеділка! До речі, першого жовтневого! Хай увесь місяць буде таким сонячним і lets бабине літо never stop. Пішли підкоряти світ?! – написала телеведуча.

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Лілія Ребрик
Лілія Ребрик / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

У коментарях прихильники Лілії Ребрик оцінили її новий наряд.

  • "Чарівна жінка"
  • "Богиня"
  • "Вигляд дуже мотивуючий"
Скріншот Instagram

Напередодні, 3 жовтня, Лілія Ребрик привітала свою маму з Днем вчителя. Як виявилося, мама телеведучої не тільки її вчителька по життю, але і за фахом – вона викладала мову та літературу. Правда, Лілії серед її учнів не було.

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Лілія Ребрик з мамою
Лілія Ребрик з мамою / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Дивіться, як Лілія Ребрик і Олексій Суханов побували в Олешківських пісках:

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Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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