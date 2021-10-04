Жінка в червоному: Лілія Ребрик позувала в ефектному образі, оголивши плече (фото)

Телеведуча "Ранку з Україною" почала ранок понеділка з прямого ефіру. Для старту нового робочого тижня зірка обрала яскраве і ефектне вбрання

Лілія Ребрик позувала в червоному костюмі / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Телеведуча Лілія Ребрик, яка в легінсах приголомшила формами на тренуванні, позувала в костюмі-трійці червоного кольору – брюках вільного крою, топі на бретелях і сорочці.

На кадрах, опублікованих в Instagram-акаунті зірки, вона позувала, спустивши сорочку з плечей.

Жінка в червоному бажає вам вогняного понеділка! До речі, першого жовтневого! Хай увесь місяць буде таким сонячним і lets бабине літо never stop. Пішли підкоряти світ?! – написала телеведуча.

Реклама

Лілія Ребрик / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

У коментарях прихильники Лілії Ребрик оцінили її новий наряд.

"Чарівна жінка"

"Богиня"

"Вигляд дуже мотивуючий"

Скріншот Instagram

Напередодні, 3 жовтня, Лілія Ребрик привітала свою маму з Днем вчителя. Як виявилося, мама телеведучої не тільки її вчителька по життю, але і за фахом – вона викладала мову та літературу. Правда, Лілії серед її учнів не було.

Реклама

Лілія Ребрик з мамою / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Дивіться, як Лілія Ребрик і Олексій Суханов побували в Олешківських пісках:

Реклама

Дізнайтеся ще новини на тему: