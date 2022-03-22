Женщины Украины поймут: Слава Каминская показала "семейную идиллию" с Арестовичем

Новыми фото популярная артистка поделилась на странице в инстаграм. Эти кадры надо видеть!

Певица поделилась смешной порцией мемов / Фото: instagram.com/babaslavka

С начала военного вторжения России в Украину у украинцев появились новые кумиры. Это те, кто помогает нам верить в светлое будущее, успокаивает и вдохновляет. Среди них Виталий Ким, Александр Скичко, Алексей Арестович и другие. Последнего, кстати, называют главным успокоительным в это время, да еще и настоящим крашем. Поэтому не удивительно, что и певица Слава Каминская, которая славится своим чувством юмора, не упустила возможности прикоснуться к прекрасному и освежить подборки мемов.

На своей странице в инстаграм она опубликовала фото своей семьи, но на лицах бывшего мужа и детей красовалось фото Алексея Арестовича.

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Вся жизнь в карусели )))Девочки, не ссорьтесь. Поздно. У меня все. @alexey.arestovich можно их , как-то в ускоренном режиме выгнать?

- обратилась артистка к главному любимчику женщин сегодняшних дней.

Согласитесь, многие бы хотели оказаться на месте Славы в этой подборке фото:).

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скриншоты из инстаграм Славы Каминской

Такие публикации сейчас помогают находить хотя бы маленький повод улыбнуться. Слава, требуем продолжения!:)

Поэтому также не пропустите крутые мемы про Виталия Кима.

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