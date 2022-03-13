Виталию Киму сегодня 41! Не пропустите свежую порцию мемов о новом кумире украинцев

В честь дня рождения главы Николаевской ОГА мы собрали новые мемчики с ним в главной роли, которые стоит увидеть всем

Сегодня Виталий Ким принимает поздравления / Фото: открытые источники

Идет 18-й день войны в Украине, военного безумия Путина. Держаться нам всем помогают наши защитники, а также новые харизматичные герои, благодаря которым мы получаем порцию спокойствия, надежды, веры в будущее и победу. Один из них – Виталий Ким.

Вы уже видели подборку с самыми известными Кимами. И сегодня, в честь дня рождения Виталия Кима, которому исполняется 41 год, мы собрали свежие мемчики, которые надо увидеть каждому.

Реклама

Реклама

Реклама

Мы присоединяемся к многочисленным поздравлениям и ждем новых радостных вестей от Виталия Кима!

Кстати, для всех, кто еще не подписан: Виталий Ким сам ведет официальную страницу главы Николаевской ОГА в Facebook и в Telegram-канале.

Помните, оперативная информация спасет жизнь. Читайте наши новости в Telegram-канале, там мы круглосуточно информируем вас о событиях.