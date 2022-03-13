Виталию Киму сегодня 41! Не пропустите свежую порцию мемов о новом кумире украинцев

Идет 18-й день войны в Украине, военного безумия Путина. Держаться нам всем помогают наши защитники, а также новые харизматичные герои, благодаря которым мы получаем порцию спокойствия, надежды, веры в будущее и победу. Один из них – Виталий Ким.
Вы уже видели подборку с самыми известными Кимами. И сегодня, в честь дня рождения Виталия Кима, которому исполняется 41 год, мы собрали свежие мемчики, которые надо увидеть каждому.
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@helgakrutko####nowar#nowarinUkraine#prayforukraine () – @kkarinavovchenko###### – _MeM and MeM_ @ansvibe " !" – ###fup#fyp# – @over.1st#nikolaev##########ukraine#nowar – Where Are You From – PROBASS HARDI @aleksandra_malinovskaa##### – Malinovskaa Aleksandra @marrria.me ! ####fyp##### 5Star x Laybankz – THE TWIN
Мы присоединяемся к многочисленным поздравлениям и ждем новых радостных вестей от Виталия Кима!
Кстати, для всех, кто еще не подписан: Виталий Ким сам ведет официальную страницу главы Николаевской ОГА в Facebook и в Telegram-канале.
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