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Жінки України зрозуміють: Слава Камінська показала "сімейну ідилію" з Арестовичем

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22 березня, 09:25
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Новими фото відома артистка поділилася на сторінці в інстаграм. Ці кадри треба бачити!
Співачка поділилася смішною порцією мемів
Співачка поділилася смішною порцією мемів / Фото: instagram.com/babaslavka

З початку воєнного вторгнення Росії в Україну в українців з'явилися нові кумири. Це ті, хто допомагає нам вірити у світле майбутнє, заспокоює та надихає. Серед них Віталій Кім, Олександр Скічко, Олексій Арестович та інші. Останнього, до речі, називають головним заспокійливим у цей час, та ще й справжнім крашем. Тому не дивно, що і співачка Слава Камінська, яка славиться своїм почуттям гумору, не згаяла можливості доторкнутися до прекрасного і освіжити добірки мемів.

На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала фото своєї сім'ї, але на обличчях колишнього чоловіка та дітей красувалося фото Олексія Арестовича.

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"Все життя в каруселі))) Дівчатка, не сваріться. Пізно. У мене все. @alexey.arestovich можна їх якось у прискореному режимі вигнати?" – звернулася артистка до головного улюбленця жінок сьогодні.

Погодьтеся, багато хто хотів би опинитися на місці Слави у цій добірці фото:).

скріншоти з інстаграм Слави Камінської

Такі публікації зараз допомагають знаходити хоча б маленький привід усміхнутися. Слава, вимагаємо продовження!:)

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Тому також не пропустіть круті меми про Віталія Кіма.

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