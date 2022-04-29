Звезды
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
💪 Ленд-лиз для Украины ⚡ Обострение в Приднестровье ⚔ Битва за Донбасс ⚓ Блокада Мариуполя
Поиск на segodnya.ua

Вот это встреча!

Как вырос Веня!

Гага высмеяла РФ

Сын Калкина

Отношения Даши

Херд снова врет
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Злата Огневич заявила, что молчание Ани Лорак о войне стало для нее шоком

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
29 апреля, 16:44
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Злата Огневич прокомментировала позицию Ани Лорак
Злата Огневич высказалась об Ани Лорак
Злата Огневич высказалась об Ани Лорак / Фото: facebook.com/AniLorak, Скриншот из видео

Ани Лорак лишь через несколько дней после полномасштабного вторжения Росси в Украину опубликовала пост, но так и не назвала войну -"войной", а Путина – агрессором, Сейчас певица исчезла из соцсетей, отменила все концерты и не появляется на публике.

Как призналась Злата Огневич в интервью Ростиславу Калацинскому, молчание Ани Лорак ее удивило.

Реклама

Мой шок был относительно Ани Лорак. Это такой шок с болью вместе, потому что я могу ожидать от других артистов какой-то реакции другой. Но от Ани Лорак это было больно узнать. И увидеть, что она дерево любви и на это дерево прилетают птицы. Ну, птицы когда прилетают, они разным на этом дереве занимаются

Огневич отметила, война показала сущность каждого человека.

Напомним, ранее Злата Огневич высказалась, что не стоит пытаться достучаться до еще одной "голубки мира" Регины Тодоренко и других знаменитостей-"молчунов". Такие люди не заслуживают внимания и того, чтобы о них говорили.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!
Больше не вместе
Звезды, которые недавно расстались
1
Тиш Сайрус и Билли Рэй Тиш Сайрус и Билли Рэй
28 лет
2
Джейсон Момоа и Лиза Боне Джейсон Момоа и Лиза Боне
16 лет
3
Надя Дорофеева и Вова Дантес Надя Дорофеева и Вова Дантес
10 лет
4
Дарья и Михаил Кацурины Дарья и Михаил Кацурины
7 лет
5
Дмитрий Ступка и Полина Логунова Дмитрий Ступка и Полина Логунова
6 лет
6
Моргенштерн и Дилара Моргенштерн и Дилара
5 лет
7
Роман Сасанчин и Иванна Роман Сасанчин и Иванна
2 года
Почему разошлись?
Королева и писанка
Два любопытных факта о Елизавете II
Как королева связана с Украиной
Insta News
Стыд мужчинам-беглецам
Позитив

"Я понимал, что буду здесь, какой бы ни была ситуация. Многие пытались уехать. Это просто клоуны. Смешно."

Она сказала "Да"
Иракли Макацария женится!
Избранница младше на 17 лет!
Кто невеста?
Опрос
Сассекские в Нидерландах
Редкое появление на публике Меган и Гарри
Больше фото
Цитата дня

Нам нужны крепкие люди с нормальной психикой. Поэтому сейчас важно их поддерживать положительным контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Тринчер Певица, блогер
Честное интервью Тринчер
Маленький принц
Как вам новый портрет принца Луи?
Больше фото принца Луи

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять