Злата Огневич заявила, что молчание Ани Лорак о войне стало для нее шоком

Злата Огневич прокомментировала позицию Ани Лорак

Злата Огневич высказалась об Ани Лорак / Фото: facebook.com/AniLorak, Скриншот из видео

Ани Лорак лишь через несколько дней после полномасштабного вторжения Росси в Украину опубликовала пост, но так и не назвала войну -"войной", а Путина – агрессором, Сейчас певица исчезла из соцсетей, отменила все концерты и не появляется на публике.

Как призналась Злата Огневич в интервью Ростиславу Калацинскому, молчание Ани Лорак ее удивило.

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Мой шок был относительно Ани Лорак. Это такой шок с болью вместе, потому что я могу ожидать от других артистов какой-то реакции другой. Но от Ани Лорак это было больно узнать. И увидеть, что она дерево любви и на это дерево прилетают птицы. Ну, птицы когда прилетают, они разным на этом дереве занимаются

Огневич отметила, война показала сущность каждого человека.

Напомним, ранее Злата Огневич высказалась, что не стоит пытаться достучаться до еще одной "голубки мира" Регины Тодоренко и других знаменитостей-"молчунов". Такие люди не заслуживают внимания и того, чтобы о них говорили.