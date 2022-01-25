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26-річний син зірки Вбити Білла та хрещеник Квентіна Тарантіно покінчив життя самогубством

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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25 січня, 11:21
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Сина американського актора Майкла Медсена знайшли мертвим на Гаваях
/ Фото: Getty Images, Instagram

Поліція виявила тіло 26-річного Хадсона Лі Медсена в його будинку. Син актора вистрілив собі в голову. Правоохоронці підозрюють, що це було самогубство. Про це пише The Sun.

Хадсон Лі Медсен був хрещеником оскароносного режисера Квентіна Тарантіно, з яким довгі роки співпрацював його батько. Майкл Медсон знявся в "Скажених псах" і "Вбити Білла".

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Майкл Медсен із сім'єю
Майкл Медсен із сім'єю / Фото: Page Six

Про сина актора інформації небагато. З серпня 2019 року Хадсон жив у Вахіаві, Гаваї, і служив в армії США. Відомо, що хрещеник Тарантіно був у Афганістані.

У Хадсона залишилася дружина Карлі. За інформацією ЗМІ, пара мріяла про дитину, проте лікарі не давали втішних прогнозів.

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/ Фото: Instagram

Раніше ми розповідали, що наклав на себе руки єдиний син зірки "Охоронців" Реджини Кінг . 26-річний Іен Олександр-молодший за кілька днів до смерті відзначив день народження.

Також нещодавно 17-річний син відомої співачки Шинейд О'Коннор наклав на себе руки.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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