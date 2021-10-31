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46-летняя Ева Лонгория в платье с глубоким декольте стала звездой красной дорожки в Париже

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды" Сегодня
31 октября, 19:15
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Актриса, сыгравшая в сериале "Отчаянные домохозяйки", доказала, что упорная работа над собой дает результат. Ева некоторое время боролась с лишним весом после рождения ребенка
Ева Лонгория показала глубокое декольте и стройные ножки в Париже
Ева Лонгория показала глубокое декольте и стройные ножки в Париже / Фото: Getty Images

В Париже прошел гала-вечер фонда Global Gift Foundation, почетным председателем которого является Ева Лонгория. Звезда появилась на красной дорожке в элегантном наряде, который в то же время подчеркивал ее фигуру. Красиво и сексуально – похоже, такой девиз для того вечера и выбирала Лонгория.

Черный цвет считается классическим. Недавно, к примеру, Настя Каменских показала, как правильно носить черное кожаное платье.

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Ева Лонгория покорила красную дорожку Global Gift Gala
Ева Лонгория покорила красную дорожку Global Gift Gala / Фото: Getty Images

Платье асимметричного кроя отлично подчеркнула стройные ноги Евы, которая дополнила образ босоножками на каблуке. Объемные и острые плечи – тренд, который всегда будет смотреться уместно. Еще одна фишка look'а Лонгории – глубокое декольте, которое придало ее образу сексуальности.

В макияже Ева сделала акцент на глаза. Артистка использовала минимум украшений, надев короткие серебристые серьги и пару колец.

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Ева Лонгория в Париже
Ева Лонгория в Париже / Фото: Getty Images

Ева Лонгория – знаменитая американская актриса, сыгравшая роль гламурной домохозяйки Габриэль Солис. Благодаря этой роли Ева прославилась не только в США, но и за рубежом. Сейчас актриса чаще выступает в роли продюсера и даже режиссера. Ева воспитывает сына Сантьяго, которого она родила в 2018 году в возрасте 43 лет.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды" Сегодня

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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