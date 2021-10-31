46-річна Єва Лонгорія у сукні з глибоким декольте стала зіркою червоної доріжки у Парижі

У Парижі пройшов гала-вечір фонду Global Gift Foundation, почесним головою якого є Єва Лонгорія. Зірка з'явилася на червоній доріжці в елегантному вбранні, яке в водночас підкреслювало її фігуру. Красиво та сексуально – схоже, такий девіз для того вечора й обирала Лонгорія.
Чорний колір вважається класичним. Нещодавно, наприклад, Настя Каменських показала, як правильно носити чорну шкіряну сукню.
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Сукня асиметричного крою чудово підкреслила стрункі ноги Єви, яка доповнила образ босоніжками на підборах. Об'ємні та гострі плечі – тренд, який завжди виглядатиме доречно. Ще одна фішка look'у Лонгорії – глибоке декольте, яке додало її образу сексуальності.
У макіяжі Єва зробила акцент на очах. Артистка використовувала мінімум прикрас, одягнувши короткі сріблясті сережки та пару кілець.
Єва Лонгорія – знаменита американська актриса, яка зіграла роль гламурної домогосподарки Габріель Соліс. Завдяки цій ролі Єва прославилася у США та за кордоном. Наразі актриса частіше виступає у ролі продюсера і навіть режисера. Єва виховує сина Сантьяго, якого вона народила у 2018 році у віці 43 років.
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