46-річна Єва Лонгорія у сукні з глибоким декольте стала зіркою червоної доріжки у Парижі

Актриса, яка зіграла у серіалі "Відчайдушні домогосподарки", довела, що наполеглива робота над собою дає результат. Єва деякий час боролася із зайвою вагою після народження дитини

Єва Лонгорія показала глибоке декольте та стрункі ніжки у Парижі / Фото: Getty Images

У Парижі пройшов гала-вечір фонду Global Gift Foundation, почесним головою якого є Єва Лонгорія. Зірка з'явилася на червоній доріжці в елегантному вбранні, яке в водночас підкреслювало її фігуру. Красиво та сексуально – схоже, такий девіз для того вечора й обирала Лонгорія.

Чорний колір вважається класичним. Нещодавно, наприклад, Настя Каменських показала, як правильно носити чорну шкіряну сукню.

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Єва Лонгорія підкорила червону доріжку Global Gift Gala / Фото: Getty Images

Сукня асиметричного крою чудово підкреслила стрункі ноги Єви, яка доповнила образ босоніжками на підборах. Об'ємні та гострі плечі – тренд, який завжди виглядатиме доречно. Ще одна фішка look'у Лонгорії – глибоке декольте, яке додало її образу сексуальності.

У макіяжі Єва зробила акцент на очах. Артистка використовувала мінімум прикрас, одягнувши короткі сріблясті сережки та пару кілець.

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Єва Лонгорія у Парижі / Фото: Getty Images

Єва Лонгорія – знаменита американська актриса, яка зіграла роль гламурної домогосподарки Габріель Соліс. Завдяки цій ролі Єва прославилася у США та за кордоном. Наразі актриса частіше виступає у ролі продюсера і навіть режисера. Єва виховує сина Сантьяго, якого вона народила у 2018 році у віці 43 років.

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