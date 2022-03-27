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Вот так выглядит реальная угроза Путину! Квентин Тарантино сказал, чего стоит бояться лидеру рашистов

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27 марта, 23:03
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Американский режиссер Квентин Тарантино сейчас активно поддерживает Украину и точно знает, чего на самом деле стоит боятся главному рашисту Путину
Квентин Тарантино сказал, что угрожает Путину
Квентин Тарантино сказал, что угрожает Путину / Фото: Instagram

Весь мир продолжает показывать свой протест путинской диктатуре. Даже те, кто активно поддерживал российского лидера, как Чулпан Хаматова и Этери Тутберидзе, отреклись от всех своих хвалебных слов в его адрес.

О том, что российский народ превращается в главную угрозу для Путина, говорит и американский режиссер Квентин Тарантино.

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В одной из публикаций в Instagram Тарантино показал, что в связи с войной в Украине, сопротивление нарастает и в России. Стоит надеяться, что вскоре жители РФ захотят свергнуть диктатора.

Россияне против Путина используют "новый российский флаг", добиваясь удаления "крови" с российского флага. Вот так выглядит реальная угроза Путину, – гласит пост режиссера.

Скриншот – Instagram

Комментарии режиссера тут же атаковали российские комментаторы, которые поддерживают войну в Украине. Однако и на эти нападки у Тарантино нашелся остроумный ответ.

Россия хочет, чтобы вы знали, что это не настоящий аккаунт Квентина Тарантино. Это изобретение трансгендеров, – написал в следующем посте Квентин.

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Отметим, что сейчас в своих социальных сетях кинорежиссер активно публикует записи в поддержку Украины и призывает людей делать пожертвования для помощи украинцам.

Ранее актер и режиссер Шон Пенн пообещал "уничтожить" Оскар, если Владимиру Зеленскому не дадут выступить на церемонии награждения.

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