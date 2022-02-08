Звезды
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🇫🇷 Макрон в Киеве 📱 Дія.Summit Олимпиада 2022 Олимпиада 2022 📈 ТОП-рейтинги
Поиск на segodnya.ua

Скандалы Кутчера

Пышные и голые

Дочь Меладзе

Апгрейд Агузаровой

Тарзан-художник

Признания Вольновой
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

58-летний Квентин Тарантино станет отцом во второй раз – СМИ

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
8 февраля, 22:02
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Появилась сенсационная информация из личной жизни культового режиссера Квентина Тарантино
СМИ сообщают о грядущем пополнении в семье Квентина Тарантино
СМИ сообщают о грядущем пополнении в семье Квентина Тарантино / Фото: Getty Images

Как сообщает агентство AJN, 58-летний режиссер Квентин Тарантино станет отцом во второй раз. Его супруга, израильская актриса Даниэла Пик, снова ждет ребенка.

Пока что знаменитая пара не комментировала сенсационные новости, но источники утверждают, что это ранние сроки беременности.

Реклама

Квентин Тарантино и Даниэла Пик
Квентин Тарантино и Даниэла Пик / Фото: Getty Images

Коротко об отношениях Квентина Тарантино и Даниэлы Пик

Первая встреча Тарантино и Пик состоялась в 2009 году на съемках "Бесславных ублюдков". Несколько раз они расходились и снова сходились. Но позже все же пришли к тому, чтобы связать себя узами брака.

Их тайная и красивая свадьба состоялась в 2018 году. Кстати, по случаю помолвки Квентин даже закатил шумную вечеринку с участием звездных друзей. А организатором праздника для жениха и невесты стал Харви Вайнштейн (все это было еще до известной ситуации с обвинениями в адрес продюсера). Отметим, что до знакомства с Даниэлой Тарантино не раз говорил, что не планирует жениться и заводить семью, так как полностью посвящает себя работе. Брак с Пик – единственный в его биографии. В разное время режиссер встречался с Мирой Сорвино и Софией Копполой, но предложения руки и сердца им не последовало.

Реклама

В 2020-м году Тарантино и Пик впервые стали родителями: появился на свет их сын Лео. И хотя многие думали, что малыш получил имя в честь Леонардо Ди Каприо, с которым Тарантино довольно близко общается, на самом деле это имя в честь дедушки Даниэлы. Его зовут Ари Шем-Ору, а Ари означает "лев".

Пара ждет второго ребенка
Пара ждет второго ребенка / Фото: Getty Images

Мы с нетерпением ждем официальных новостей от пары.

Реклама

Также сейчас обсуждают новую фотосессию Роберта Паттинсона.

Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram Подпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Rich stars
ТОП-5 самых богатых звезд мира
1
Джордж Лукас Джордж Лукас
$8.32 млрд
2
Стивен Спилберг Стивен Спилберг
$7.95 млрд
3
Канье Уэст Канье Уэст
$6.8 млрд
4
Опра Уинфри Опра Уинфри
$3.5 млрд
5
Рианна Рианна
$1.7 млрд
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Вера Брежнева @ververa | 12,5 млн
Вера Брежнева @ververa | 12,5 млн
Настя Каменских @kamenskux | 5,4 млн
Настя Каменских @kamenskux | 5,4 млн
Потап @realpotap | 1,9 млн
Потап @realpotap | 1,9 млн
Лилия Ребрик @liliia.rebrik | 739 тыс.
Лилия Ребрик @liliia.rebrik | 739 тыс.
Владимир Остапчук @vova_ostapchuk | 524 тыс.
Владимир Остапчук @vova_ostapchuk | 524 тыс.
1 /2
Doodle Сегодня
8 февраля. Сэнфорд Флеминг. 143 года назад (в 1879-м) в этот день на конференции в Канадском институте Торонто шотландский инженер-железнодорожник предложил ввести во всем мире часовые пояса…
История дня - за минуту
Нестандартная красота
Поддерживаете икону бодипозитива - Лиззо?
Другие модели plus size
Цитата дня

Непрофессионалы заполонили весь рынок. А так хочется все-таки, чтобы на площадке были люди с хорошей школой

Цитата на segodnya.ua
Ольга Сумская Актриса, Народная артистка Украины
Откровенное интервью актрисы

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять