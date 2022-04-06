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68-річний Андрій Макаревич став батьком вчетверте: ім'я малюка та перше фото

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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6 квітня, 18:36
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Знаменитий музикант знову приймає вітання у зв'язку з розширенням сімейства
Пара приймає привітання
Пара приймає привітання / Фото: facebook.com/makarevichav, instagram.com/mashinavremeniofficial

Сьогодні приймає вітання 68-річний Андрій Макаревич. Він став батьком вчетверте! І вже є перше фото.

Щасливі новини від молодих батьків з'явилися на сторінці рок-групи "Машина часу" у Facebook. 37-річна Ейнат Кляйн народила йому сина. Хлопчика назвали Ейтан, він народився Ізраїлі.

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Андрій Макаревич із дружиною та новонародженим сином / Фото: Facebook

Ейтан Андрійович Макаревич народився 30 березня о 7:50 ранку у Тель-Авіві. Показники ідеальні – 10 з 10, характер активний і допитливий, хороший апетит, голос гучний, решта буде зрозуміло з часом. Мама Ейнат Кляйн та тато Андрій Макаревич втомлені, але задоволені. Не плутайте імена мами та дитини: Макаревич-молодший – тезка одного з братів Коенів! Від усіх шанувальників "Машини Часу" бажаємо новонародженому щастя та мирного неба над головою!,

- йдеться у публікації.

Зазначимо, що для Ейнат Кляйн (вона, до речі, журналістка з Києва) це первісток, а ось у Андре Макаревича є троє старших дітей від попередніх стосунків: позашлюбна дочка Дана, син Іван від шлюбу з Аллою Голубкіною, а також дочка Ганна, яка з'явилася світ у 2000-му році.

Андрій Макаревич та Ейнат Кляйн / Фото: Facebook

Тепер молоді батьки приймають вітання!

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Також важливо відзначити, що Андрій Макаревич активно підтримує Україну та всіляко засуджує Росію за війну, яку вона розпочала на нашій території, так само як і артистів, які це воєнне безумство підтримують.

До речі, раніше Макаревич висловився про від'їзд Хаматової, Пугачової та Галкіна з Росії.

Нагадаємо, що вся оперативна інформація є у нашому Telegram-каналі. Там ми цілодобово інформуємо вас про події. Залишайтеся на зв'язку!

Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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