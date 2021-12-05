Адель, Каменських та ще топ-6 артистів, які екстремально схудли. Ділимося секретами селебретіс

Хоч і бодіпозитив досить популярне явище на сьогодні, зірки, до яких прикута максимальна увага публіки, все-таки вирішують худнути. Надмірна вага заважала їм відчувати себе здоровими та впевненими, тому рішення прийти у форму виявилося правильним

Топ зірок, які приголомшили своїм схудненням. / Фото: Instagram

Іноді здається, що селебретіс мають чарівну таблетку, яка допомагає їм виглядати пречудово. Бо ж як пояснити той факт, що деякі знаменитості за такий короткий період позбавляються зайвої ваги?! Згадайте лише блогерку та багатодітну маму Софію Стужук, яка за три тижні приголомшила результатами схуднення.

"Сьогодні" зібрали добірку артистів, які шокували своїм новим образом та розкрили секрет несподіваного схуднення.

Реклама

Адель

Адель схудла на 45 кілограмів. / Фото: Instagram

Торік співачка скинула аж 45 кілограмів! Напевно, це схуднення було найпомітнішим та найнеочікуванішим у 2020-му. Шанувальники ж здогадувалась, що кардинально змінити своя життя та зовнішність Адель вирішила після розлучення з чоловіком. Сама зірка ж зізналась, що вона кинула курити, відмовилась від шкідливої їжу та почала тренуватися з особистим тренером та дотримуватися спеціальної дієти.

Втім, друзі зірки впевнені, головним мотиватором для такого перевтілення став син Анджело. Адже співачка хоче бути здоровою та повною сил заради нього.

Реклама

Зазначимо, що після екстремального схуднення Адель стала помітно щасливішою та впевненішою у собі. Також такі зміни наштовхнули її до створення нового альбому.

Джесіка Сімпсон

Джессіка Сімпсон схудла на 45 кілограмів. / Фото: Instagram

Співачка набрала вагу після народження трьох дітей. Вона важила близько 108 кілограмів. Однак, зіркова матуся вирішила не впадати у депресію і взяла себе в руки. Так, за шість місяців знаменитість схудла феноменально – на 45 кілограмів. Допомагав їй у цьому професійний тренер, з яким вона тренувалась тричі на тиждень по 45 хвилин. Також Джесіка почала багато ходити, збалансовано харчуватись, пити багато води та правильно спати. Так, артистка відзначає сон. За її словами, багато хто його не дооцінює під час схуднення. Цікаво, що Сімпсон влізла у джинси 14-річної давності і цим похизувалась у Мережі.

Реклама

Джон Гілл

Джон Гілл схуд на 50 кг. / Фото: Instagram

Актор завжди боровся з ожирінням. А коли вага досягла 115 кілограмів – він вирішив активно худнути і за певний час йому вдалося скинути цілих 50 кг! А секрет такого вражаючого успіху, як зізнався артист, відмова від алкоголю та шкідливої їжі. Цікаво, що Джон вів щоденник харчування, який потім показував дієтологу, ну і звісно, регулярно займався спортом. Також актор жартома розповів, що схуд заради своєї коханої, яка "бурчала, що їй залишається все менше місця в ліжку".

Настя Каменських

Настя Каменських схудла на 20 кг. / Фото: Instagram

Співачка була відома всій публіці своїми пишними формами. Однак останнім часом фігура Насті почала виходити за норми. Тож дівчина протягом короткого часу повернулася у свою нормальну вагу (вона скинула 20 кг), довівши всім, що за бажанням можна досягти будь-чого. Артистка почала правильно харчуватись та регулярно тренеруватись у залі (напевно ви неодноразово бачили у її профілі в Мережі фото з тренування). А щоб схуднути всерйоз і надовго, Каменських зізналась, щоранку готує собі їжу на цілий день і бере її на роботу.

Маша Єфросиніна

Маша Єфросиніна схудла на 20 кг. / Фото: Instagram

На початку свій телевізійної кар'єри зірка мала зайві 20 кілограмів. Сама ж ведуча зізнавалась, що їй не подобалось відображення в дзеркалі, тож з 2010-х Марія вирішила зайнятися собою і майже за рік скинула зайву вагу. Змогла знаменитість підкорегувати фігуру завдяки правильному харчуванню. Так, телеведуча зазначила декілька головних правил схуднення: відмовлення від випічки, солодкої газованої води, молока тощо.

Поліна Гагаріна

Поліна Гагаріна схудла на 40 кг. / Фото: Instagram

Ця співачка – яскравий приклад того, як схуднення допомагає відродити кар'єру. Артистка двічі була вагітною і двічі набирала до 30 кілограмів, але змогла скинути аж 40 кг завдяки строгій дієті. Також Гагаріна дотримувалася інтервалів між їжею і не переїдала. А ще вона регулярно займалася спортом, обираючи силові тренування з тренером.

Ребел Вілсон

Ребел Вілсон феноменально схудла у 2020 році. / Фото: Instagram

Колись комедійна акторка пояснювала, що саме зайва вага стала її щасливим квитком у її кар'єрі – завдяки своїй комплекції зірка могла грати ролі "кумедних повненьких дівчат".Та на тлі слави Ребел зізнавалася, що страждає від гормонального дисбалансу і швидко набирає вагу. Тому у 2020-му зірка вирішила вперто боротися із зайвими кілограмами. Артистка відмовилась від цукру та фаст-фуду, почала відвідувати фітнес-клуби та бігати, а також щодня займатися за спеціальною програмою тренувань та стежить за своїм харчуванням. І результати приголомшивий!

Максим Фадєєв

Максим Фадєєв схуд на 100 кг. / Фото: Instagram

Відомий музичний продюсер відрізнявся великою статурою, але торік він таки шокував своїх шанувальників, адже схуд на цілих 100 кілограмів! У чому ж секрет чарівного схуднення? За словами Фадєєва, методика досить проста: щодня гаряча вода натщесерце та правильні продукти, які можна вживати без обмежень. Ну і не забував продюсер про фізичну активність, проте до екстремальних тренувань не вдавався. До речі, Фадєєв планує написати цілу книгу про схуднення. Таким чином митець поділиться власним досвідом та докладно розповість про свою методику.

Отож зірки вкотре доказують, що все можливо! Головне мати силу волі та бажання. Завжди можна змінити своє життя чи то на 20, чи то на 100 кілограмів

Ще новин на тему: