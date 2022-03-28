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Актер с украинскими корнями Трой Коцур получил "Оскар" – он глухой с рождения

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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28 марта, 04:44
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Сегодня актер принимает поздравления от огромной армии своих поклонников. Украина за него держала кулачки!
Трой Коцур
Трой Коцур / Фото: Getty Images

В США проходит 94-я церемония вручения "Оскар"-2022. И у нас есть хорошие новости. Известный актер Трой Коцур получил "Оскар" в категории "Лучшая мужская роль второго плана". Примечательно, что у артиста есть украинские корни.

На сцене театра "Долби" огласили победителя в категории "Лучший актер второго плана". На победу в этой номинации "Оскар"-2022 также претендовали Киран Хайндс ("Белфаст"), Дж.К. Симмонс ("Быть Рикардо"), Коди Смит-Макфи ("Власть пса"), Джесси Племмонс ("Власть пса").

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Но принимает поздравления Трой Коцур. Он получил престижную статуэтку в номинации "Лучший актер второго плана" за роль в фильме "CODA: Ребенок глухих родителей".

Трой Коцур
Трой Коцур / Фото: Getty Images

Для тех, кто не в курсе, отметим, что Трой Коцур появился на свет в 1968 году в США, но он имеет украинские корни. Артист – глухонемой с рождения. Его творческий талант уже успели оценить критики. Коцур сыграл главную роль в бродвейском спектакле, получившем премию "Тони". Также вы могли его видеть в кино и сериалах. Среди них: "Сильное лекарство", "Клиника", "Мыслить как преступник" и новый фильм "CODA: ребёнок глухих родителей". Основная работа Троя Коцура — на театральной сцене, в основном в американском Национальном театре для глухих.

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Актер с украинскими корнями получил "Оскар"
Актер с украинскими корнями получил "Оскар" / Фото: Getty Images

Поздравляем!

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Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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