Андрей Губин рассказал, как из-за Пугачевой решил не отдавать долг российскому продюсеру

Российский певец Андрей Губин рассказал о сотрудничестве с Максимом Фадеевым

Андрей Губин рассказал о долгах Максиму Фадееву / Фото: скриншот

Как признался Андрей Губин в беседе с журналистами издания "Аргументы и факты", он уже много лет должен денег российскому продюсеру Максиму Фадееву. В свое время продюсер попросил Губина написать четыре песни для участников "Фабрики звезд".

Артист выполнил только половину работы. По словам музыканта, для Фадеева в те времена эти деньги были не такие большие. На группе "Серебро" продюсер за час зарабатывал 15 тысяч евро.

Реклама

В шоу-бизнесе 15 тысяч евро — это не долг. Потому что заработки другие. Пугачева мне тогда сказала, что Фадеев не заинтересован в продвижении меня как композитора

Андрей Губин / Фото: YouTube

Напомним, Андрей Губин уже много лет не выступает из-за проблем со здоровьем. Певец редко дает интервью и слухов о его жизни ходит достаточно. Однако артист к этому относится спокойно.

Как признался Губин, сейчас он живет за счет авторских со своих песен. Андрей Губин не исключает, что может вернуться на сцену. Тем более сейчас он стал писать новые песни.