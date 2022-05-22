Андрей Макаревич не удержался и высмеял кремлевскую пропаганду

Лидер рок-группы "Машина времени" наглядно показал то, как одиозные путинские марионетки подают новости о войне в Украине россиянам

Андрей Макаревич высмеял фейки росСМИ о войне в Украине

Андрей Макаревич не отказывается от своей антивоенной позиции. Все эти месяцы войны РФ против Украины он открыто осуждает российские власти и пропагандистов, которые пытаются скрыть зверства российских солдат.

Конечно же, росСМИ называют музыканта "предателем" и пускают о нем разные слухи, чтобы таким образом нажать на него. Но бесполезно, солист "Машины времени" продолжает критиковать россиян.

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На днях артист в своем Telegram-канале высмеял пропагандистские СМИ, которые подают информацию о том, что оккупанты нанесли ракетный удар по зоопарку "Фельдман Экопарк" в Харькове.

Музыкант отметил, что харьковский зоопарк считается уникальным. Но циничные и жалкие захватчики нагло уничтожают все на своем пути.

Макаревич с сарказмом отметил, что на России в таких случаях говорят об "освобождении животных" или же о "неонацистах, которые сами себя бомбят".

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В Харькове раз*ерачили уникальный зоопарк. То ли спецоперация по освобождению животных, то ли нацисты-наркоманы сами все разбомбили, – иронически написал Макаревич.

Напомним, что в первый день полномасштабной войны оккупанты обстреляли экопарк в Харькове. Несколько снарядов попали на территорию экопарка. Собственник зоопарка Александр Фельдман отметил, что с начала войны погибли шесть работников и волонтеров.

Отметим, что на днях на Андрея Макаревича с критикой набросился рашист Никита Михалков.