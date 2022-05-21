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Рашист Михалков набросился с критикой на Андрея Макаревича

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Кристина Полякова Кристина Полякова Редактор Звезды Сегодня
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21 мая, 11:16
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Сторонник Путина режиссер Никита Михалков только и знает, что поливать грязью всех несогласных с российским режимом. На тот раз "под удар" попал Андрей Макаревич
Решист Никита Михалков высказался в адрес Андрея Макаревича
Решист Никита Михалков высказался в адрес Андрея Макаревича / Фото: Скриншот из видео

Российский режиссер Никита Михалков продолжает доказывать свою неадекватность, о которой говорил Андрей Данилко. Обезумевший путинист в своих высказываниях пытается задеть тех, кто не согласен с кровавым режимом.

На этот раз Михалков решил раскритиковать Андрея Макаревича, который активно выступает против военного вторжения России в Украину.

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Режиссер вспомнил слова Макаревича в адрес тех, кто "нападает" на уехавших за границу российских звезд. Тогда музыкант назвал критикующих мудачьем.

Путинист Михалков не придумал ничего лучше, чем приплести к своему нелепому высказываю в адрес Макаревича "Бессмертный полк", ведь, по его мнению, сейчас российские оккупанты тоже пришли "освободить" Украину.

А во эти люди, вышедшие к нам на "Бессмертный полк" 9 мая с портретами воинов. Это миллионы и миллионы людей и они одним фактов участия в акции доказывают, что солидарны с той борьбой, которую ведет наша страна. У меня вопрос: это вот их вы, господин Макаревич, считаете мудачьем? – высказался Михалков в свей программе "Бесогон".

Однако своим высказыванием одиозные режиссер не смог унизить Макаревича, а лишь доказал, что Россия погрязла в путинской пропаганде и все, что ее ждет это крах будущего.

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Напомним, совсем недавно Андрей Макаревич в четвертый раз стал отцом. 37-летняя жена певца Эйнат Кляйн родила ему сына Эйтана.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Кристина Полякова
Кристина Полякова Редактор Звезды Сегодня

В журналистике с 2016 года. Пишу о самых актуальных темах из мира шоу-бизнеса и культуры. Увлекаюсь игрой на барабанах и путешествиями.

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