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Анджелина Джоли носит необычное украшение в поддержку Украины (фото)

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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1 июня, 19:17
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Голливудская актриса после визита во Львов стала носить украшение от украинского бренда, на котором изображена карта Украины
Анджелине Джоли подарили кольцо на память об Украине
Анджелине Джоли подарили кольцо на память об Украине / Фото: Getty Images

Поездка Анджелины Джоли в Украину запомнится надолго не только ее украинским фанатам, но и самой голливудской звезде.

Во время своего визита актриса открыто продемонстрировала свою поддержку Украине и лично поддержала семьи переселенцев. Такой поступок Джоли не мог остаться без внимания и благодарности со стороны украинцев – на память о поездке у звезды осталось памятное украшение.

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Анджелина Джоли носит кольцо с картой Украины
Анджелина Джоли носит кольцо с картой Украины

Один из ювелирных брендов подарил голливудской актрисе необычное серебряное кольцо, на котором изображена карта Украины.

Подарок пришелся по душе Анджелине, ведь во время своей встречи с детьми-беженцами на ее пальце также было памятное украшение.

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Голливудская актриса во время встречи с детьми-переселенцами
Голливудская актриса во время встречи с детьми-переселенцами

Безгранично рады, что нам удалось подарить наше фирменное кольцо "Карта Украины" Анджелине Джоли.
Прекрасная память о прекрасной стране, – поделились представители ювелирного бренда.

К слову, приобрести кольцо, как у звезды Голливуда, может каждый. Стоимость серебряного украшения – 1500 гривен.

Скриншот

Напомним, что парень, который не заметил Джоли во львовском кафе, неожиданно использовал свою популярность.

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Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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