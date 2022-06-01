Анджелина Джоли носит необычное украшение в поддержку Украины (фото)

Голливудская актриса после визита во Львов стала носить украшение от украинского бренда, на котором изображена карта Украины

Анджелине Джоли подарили кольцо на память об Украине / Фото: Getty Images

Поездка Анджелины Джоли в Украину запомнится надолго не только ее украинским фанатам, но и самой голливудской звезде.

Во время своего визита актриса открыто продемонстрировала свою поддержку Украине и лично поддержала семьи переселенцев. Такой поступок Джоли не мог остаться без внимания и благодарности со стороны украинцев – на память о поездке у звезды осталось памятное украшение.

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Анджелина Джоли носит кольцо с картой Украины

Один из ювелирных брендов подарил голливудской актрисе необычное серебряное кольцо, на котором изображена карта Украины.

Подарок пришелся по душе Анджелине, ведь во время своей встречи с детьми-беженцами на ее пальце также было памятное украшение.

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Голливудская актриса во время встречи с детьми-переселенцами

Безгранично рады, что нам удалось подарить наше фирменное кольцо "Карта Украины" Анджелине Джоли.

Прекрасная память о прекрасной стране, – поделились представители ювелирного бренда.

К слову, приобрести кольцо, как у звезды Голливуда, может каждый. Стоимость серебряного украшения – 1500 гривен.

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Напомним, что парень, который не заметил Джоли во львовском кафе, неожиданно использовал свою популярность.