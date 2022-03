Авторка Гаррі Поттера Джоан Роулінг пожертвувала понад мільйон доларів дітям з України

Пішов 13-й день війни в Україні. Поки наша армія дає відсіч російським окупантам, селебретіс підтримують українців, надаючи кошти на гуманітарну допомогу, як Міла Куніс разом із Ештоном Катчером. Також артисти морально підтримують наш народ, як Мілла Йовович.

Відома британська письменниця Джоан Роулінг зібрала для українських дітей, які постраждали від російських загарбників, 1 мільйон фунтів стерлінгів (близько 1,3 млн доларів).

Авторка саги про Гаррі Поттера підтримала збір коштів для постраждалих дітей, який організувала її благодійна організація Lumos (Роулінг є співзасновницею компанії, – Ред.). Фонд збирає кошти, аби забезпечити їжею, засобами гігієни та ліками українських дітей.

I will personally match donations to this appeal, up to £1m. Thank you so, so much to all whove already donated, youre enabling @lumos to do crucial work for some of the most vulnerable children in Ukraine. https://t.co/XK8yTtB1nl