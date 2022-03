Смотрим выступление Билли Айлиш на Оскаре-2022. За эту песню она получила статуэтку (видео)

Церемония вручения наград Киноакадемии состоялась минувшей ночью

Выступление Билли Айлиш на церемонии "Оскар-2022" / Фото: YouTube

В ночь на понедельник в США состоялась 94-я церемония вручения кинопремии "Оскар", где Украину поддержали минутой молчания.

Лучшей актрисой стала Джесиика Честейн, лучшим актером – Уилл Смит, лучшим фильмом назвали картину CODA.

Получили статуэтки певица Билли Айлиш и ее брат Финнеас в номинации на лучшую оригинальную песню в кино. Брата и сестру отметили за композицию No Time To Die, прозвучавшую в фильме "Не время умирать" из серии бондианы.

На церемонии Билли и Финнеас исполнили No Time To Die вместе с оркестром.

Billie Eilish – No Time To Die (Live at Oscars 2022)

Для Билли Айлиш это второй "Оскар". Она стала самой молодой артисткой, записавшей трек для "Джеймса Бонда". За песни из двух предыдущих фильмов об агенте 007, – "Скайфолл" и "Спектр", статуэтки киноакадемии получили Адель и Сэм Смит.

Финнеас О'Коннелл и Билли Айлиш на красной дорожке "Оскара" / Фото: instagram.com/theacademy

Что еще было на "Оскаре-2022"

