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Смотрим выступление Билли Айлиш на Оскаре-2022. За эту песню она получила статуэтку (видео)

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
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28 марта, 09:39
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Церемония вручения наград Киноакадемии состоялась минувшей ночью
Выступление Билли Айлиш на церемонии "Оскар-2022"
Выступление Билли Айлиш на церемонии "Оскар-2022" / Фото: YouTube

В ночь на понедельник в США состоялась 94-я церемония вручения кинопремии "Оскар", где Украину поддержали минутой молчания.

Лучшей актрисой стала Джесиика Честейн, лучшим актером – Уилл Смит, лучшим фильмом назвали картину CODA.

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Получили статуэтки певица Билли Айлиш и ее брат Финнеас в номинации на лучшую оригинальную песню в кино. Брата и сестру отметили за композицию No Time To Die, прозвучавшую в фильме "Не время умирать" из серии бондианы.

На церемонии Билли и Финнеас исполнили No Time To Die вместе с оркестром.

Billie Eilish – No Time To Die (Live at Oscars 2022)

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Для Билли Айлиш это второй "Оскар". Она стала самой молодой артисткой, записавшей трек для "Джеймса Бонда". За песни из двух предыдущих фильмов об агенте 007, – "Скайфолл" и "Спектр", статуэтки киноакадемии получили Адель и Сэм Смит.

Финнеас О'Коннелл и Билли Айлиш на красной дорожке "Оскара"
Финнеас О'Коннелл и Билли Айлиш на красной дорожке "Оскара" / Фото: instagram.com/theacademy

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Что еще было на "Оскаре-2022"

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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