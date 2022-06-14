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Бритни Спирс оставила Сэма Асгари без денег? Молодожены подписали брачный контракт

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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14 июня, 12:42
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Как говорится: доверяй, но проверяй. Еще перед свадьбой певица решила максимально защитить свои активы
Бритни Спирс и Сэм Асгари подписали брачный контракт
Бритни Спирс и Сэм Асгари подписали брачный контракт / Фото: Getty Images, instagram.com/samasghari

Недавно Бритни Спирс и Сэм Асгари официально стали мужем и женой. Пара сыграла свадьбу в особняке поп-дивы в Калифорнии. Торжество состоялось в кругу самых близких и родных. Только родственников певицы не было, потому что она их не пригласила.

Икона 2000-х и фитнес-инструктор встречались пять лет. Фанаты Бритни очень рады, что ей наконец-то удалось найти свою искреннюю любовь. Впрочем, некоторые из поклонников убеждены, что Асгари не пара Спирс! Поговаривают, что он все-таки заключил брак с артисткой ради собственной выгоды.

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Бритни и Сэм сыграли свадьбу 9 июня
Бритни и Сэм сыграли свадьбу 9 июня / Фото: instagram.com/britneyspears

Накануне свадьбы 40-летняя Бритни и ее 28-летний Сэм решили подписать брачный договор, согласно которому супруги в случае развода не могут претендовать на имущество друг друга, которое они нажили до бракосочетания, сообщает TMZ .

Как прописано в контракте, Асгари не получит ни одного доллара, заработанного Спирс до брака. По оценкам СМИ, состояние певицы оценивается в 60 млн долларов!

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Как выяснилось, обсуждение брачного контракта в Бритни с Сэмом заняло несколько месяцев. Инсайдеры говорили, что Асгари стремился в случае развода получить от Спирс по 5 млн долларов за каждый прожитый год вместе, а также опеку над их будущим ребенком. Впрочем, звезда, анализируя опыт семейной (ужасной) жизни с Кевином Федерляйном, отцом двоих детей, не спешила соглашаться на такие условия.

Ранее фитнес-тренер в Instagram пошутил о том, что ему нужен брачный договор, чтобы защитить собственное имущество.

Спасибо всем, кто заботится о брачных отношениях! Конечно, мы получаем железный брачный контракт, чтобы защитить мой джип и коллекцию обуви на случай, если она однажды бросит меня, – писал любимый Бритни.

Интересно, Асгари так сказать полюбил Спирс на некоторое время, чтобы потом содрать с нее деньги, или это действительно любовь?! Как говорится: поживем – увидим:)

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Раньше мы показывали, какой была свадьба Бритни Спирс с ее бывшим мужем 17 лет назад.

Кстати, мама звезды Линн Спирс неожиданно отозвалась о свадьбе дочери через несколько дней после праздника.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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