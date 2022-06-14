Брітні Спірс залишила Сема Асгарі без грошей? Молодята підписали шлюбний контракт

Нещодавно Брітні Спірс та Сем Асгарі офіційно стали чоловіком та дружиною. Пара зіграла весілля в особняку поп-діви у Каліфорнії. Урочисть відбулась у колі найближчих та найрідніших. Лише родичів співачки не було, бо вона їх не запросила.
Ікона 2000-х та фітнес-інструктор зустрічались п'ять років. Фанати Брітні дуже раді, що їй нарешті пощастило знайти своє щире кохання. Втім, деякі з прихильників переконані, що Асгарі не пара Спірс! Подейкують, що він все-таки уклав шлюб з артисткою заради власної вигоди.
Напередодні весілля 40-річна Брітні та її 28-річний Сем вирішили підписати шлюбний договір, згідно з яким подружжя у разі розлучення не може претендувати на майно один одного, яке вони нажили до одруження, повідомляє TMZ.
Як прописано у контракті, Асгарі не отримає жодного долара, заробленого Спірс до одруження. За оцінками ЗМІ, статки співачки оцінюються в 60 млн доларів!
Як з'ясувалось, обговорення шлюбного контракту у Брітні з Семом зайняло декілька місяців. Інсайдери говорили, що Асгарі прагнув у разі розлучення отримати від Спірс по 5 млн доларів за кожен прожитий рік разом, а також опіку над їхньою майбутньою дитиною. Втім, зірка, аналізуючи досвід сімейного (жаху) життя із Кевіном Федерляйном, батька двох дітей, не поспішала погоджуватись на такі умовами.
Раніше фітнес-тренер в Instagram пожартував про те, що йому потрібен шлюбний договір, аби захистити власне майно.
Дякую всім, хто турбується про шлюбні стосунки! Звичайно, ми отримуємо залізний шлюбний контракт, щоб захистити мій джип і колекцію взуття на випадок, якщо вона одного разу кине мене, – писав коханий Брітні.
Цікаво, Асгарі так би мовити полюбив Спірс на деякий час, щоб потім здерти з неї гроші, чи то й справді кохання?! Як то кажуть: поживемо – побачимо:)
Раніше ми показували, яким було весілля Брітні Спірс з її колишнім чоловіком 17 років тому.
До речі, мама зірки Лінн Спірс несподівано відгукнулась про весілля доньки через декілька днів після свята.
"Я хочу, щоб вас теж прийшли рятувати, звільняти та "оперувати". Як ви за**али"