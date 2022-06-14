Брітні Спірс залишила Сема Асгарі без грошей? Молодята підписали шлюбний контракт

Як то кажуть: довіряй, але перевіряй. Ще перед весіллям співачка вирішила максимально захистити свої активи

Брітні Спірс і Сем Асгарі підписали шлюбний контракт / Фото: Getty Images, instagram.com/samasghari

Нещодавно Брітні Спірс та Сем Асгарі офіційно стали чоловіком та дружиною. Пара зіграла весілля в особняку поп-діви у Каліфорнії. Урочисть відбулась у колі найближчих та найрідніших. Лише родичів співачки не було, бо вона їх не запросила.

Ікона 2000-х та фітнес-інструктор зустрічались п'ять років. Фанати Брітні дуже раді, що їй нарешті пощастило знайти своє щире кохання. Втім, деякі з прихильників переконані, що Асгарі не пара Спірс! Подейкують, що він все-таки уклав шлюб з артисткою заради власної вигоди.

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Брітні та Сем зіграли весілля 9 червня / Фото: instagram.com/britneyspears

Напередодні весілля 40-річна Брітні та її 28-річний Сем вирішили підписати шлюбний договір, згідно з яким подружжя у разі розлучення не може претендувати на майно один одного, яке вони нажили до одруження, повідомляє TMZ.

Як прописано у контракті, Асгарі не отримає жодного долара, заробленого Спірс до одруження. За оцінками ЗМІ, статки співачки оцінюються в 60 млн доларів!

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Як з'ясувалось, обговорення шлюбного контракту у Брітні з Семом зайняло декілька місяців. Інсайдери говорили, що Асгарі прагнув у разі розлучення отримати від Спірс по 5 млн доларів за кожен прожитий рік разом, а також опіку над їхньою майбутньою дитиною. Втім, зірка, аналізуючи досвід сімейного (жаху) життя із Кевіном Федерляйном, батька двох дітей, не поспішала погоджуватись на такі умовами.

Раніше фітнес-тренер в Instagram пожартував про те, що йому потрібен шлюбний договір, аби захистити власне майно.

Дякую всім, хто турбується про шлюбні стосунки! Звичайно, ми отримуємо залізний шлюбний контракт, щоб захистити мій джип і колекцію взуття на випадок, якщо вона одного разу кине мене, – писав коханий Брітні.

Цікаво, Асгарі так би мовити полюбив Спірс на деякий час, щоб потім здерти з неї гроші, чи то й справді кохання?! Як то кажуть: поживемо – побачимо:)

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Раніше ми показували, яким було весілля Брітні Спірс з її колишнім чоловіком 17 років тому.

До речі, мама зірки Лінн Спірс несподівано відгукнулась про весілля доньки через декілька днів після свята.