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"Незваная" мама Бритни Спирс неожиданно отозвалась о свадьбе дочери

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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12 июня, 10:51
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Хотя поп-дива и не пригласила Линн Спирс на свой праздник, но мама решила публично поздравить ее
Линн Спирс решила поздравить Бритни и Сэма со свадьбой
Линн Спирс решила поздравить Бритни и Сэма со свадьбой / Фото: instagram.com/britneyspears, Скриншот из видео

9 июня 40-летняя Бритни Спирс сказала заветное "да" возле алтаря 28-летнему любимому Сэму Асгари. Их свадьбу ждали целый год, и вот дождались! Праздник прошел на заднем дворе их калифорнийского дома в окружении самых родных и близких.

На свадьбу Бритни Спирс пригласила звезд, которые все время поддерживали ее, пока она была под опекой отца. В частности, были Донателла Версаче, Мадонна и Перс Хилтон! А вот родственников певица не захотела видеть на мероприятии, поэтому их она и не звала.

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Несмотря на натянутые отношения с дочерью, мама Бритни Линн Спирс решила публично поздравить звезду со свадьбой с Сэмом Асгари, сообщает The Sun.

Бритни зла на всю свою семью, включая маму
Бритни зла на всю свою семью, включая маму / Фото: Getty Images

Ты выглядишь сияющей и такой счастливой! Твоя свадьба – это свадьба мечты! То, что ты организовала ее дома, сделало ее особенной. Я так рада за тебя! Я тебя люблю, – написала Линн Спирс.

Отметим, что сестры Бритни Джейми Линн Спирс тоже не было в списке гостей. А вот ее брат Брайан Спирс сумел получить приглашение. Впрочем, западные СМИ пишут, что он так и не пришел поздравить сестру.

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Свадебное фото Спирс и Асгари
Свадебное фото Спирс и Асгари / Фото: instagram.com/britneyspears

В то же время Сэм Асгари пригласил на церемонию несколько членов семьи, в том числе трех своих сестер.

Напомним, Бритни и Сэм встречаются уже около шести лет. Осенью 2021 года Асгари сделал предложение Спирс – за два месяца до освобождения певицы от 13-летней опеки Джереми Спирса. Сама поп-звезда не раз обвиняла маму в том, что та испортила ее жизнь и просто хотела содрать с нее деньги.

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Раньше мы писали, что экс-муж Бритни Спирс чуть не сорвал ей свадьбу ! За несколько часов до церемонии Джейсон Александр ворвался в ее дом и начал вести прямой эфир в соцсети. В результате сумасшедшего мужчину задержали полицейские.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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