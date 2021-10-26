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Бузова осоромилася на чемпіонаті світу з боксу: "Вчіть англійську, а не стрип-пластику" (відео)

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"
26 жовтня, 07:56
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Ольга Бузова виступила на урочистому відкритті чемпіонату світу з боксу у Сербії. Телеведуча вирішила продемонструвати свою англійську, але через хвилювання стався конфуз
Ольгу Бузову розкритикували через вимову англійської
Ольгу Бузову розкритикували через вимову англійської / Фото: instagram.com/buzova86

На чемпіонаті телеведуча виконала пісню "Катюша". Також Бузова заспівала свою пісню "Мало половин" англійською мовою. Телеведучу часто критикують за вокал, але цього разу Ользі Бузовій дісталося за англійську мову.

Ольга дуже хвилювалася і наприкінці виступу переплутала слова. Замість вираження "From Russia with love (З Росії з любов'ю.)" Бузова сказала "From love with Russia" (З кохання з Росією).

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Уважні підписники телеведучої не могли не прокоментувати її обмовку. Деякі просто звернули увагу на сказане Бузовою, а інші розкритикували її вимову та порадили зайнятися вивченням англійської мови.

  • "From love з Russia? Мені не почулося?"
  • "Ніколи не писала коментарі, але тут просто нестерпно. Навчайте, Оля, англійська мова, а не стрип-пластику, може буде краще"
  • "Мої вуха ... Бузова, не треба більше нічого говорити англійською"
Скріншот:Instagram
Скріншот: Instagram
Скріншот:Instagram
Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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