До исчезновения звезда Бриллиантовой руки Светличная заявила об издевательствах и просила помощи

Сын 81-летней Светлана Светличной заявили о пропаже советской актрисы. Уже несколько дней звезда "Бриллиантовой руки" не выходит на связь

Новые подробности об исчезновении Светланы Светличной / Фото: скриншот

Друг актрисы Иван Николаев опровергает исчезновение Светланы Светличной. По словам знакомого звезды "Бриллиантовой руки", актриса переехала ближе к родственникам.

Близкие не прокомментировала заявление Николаева, но информации о прекращении поисков актрисы не было.

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Светлана Светличная / Фото: Instagram

По словам председателя Гильдии актеров России Валерии Гущиной, незадолго до своего исчезновения Светличная просила о помощи и заявляла, что над ней издеваются.

Вот вы здесь сидите, а надо мной опять издеваются. Дайте мне юриста, я хочу, чтобы меня защитили, – сказала Гущина в беседе с kp.ru

В офисе Гильдии актеров Светличная попросила юриста. После беседы со специалистом актрису посадили в такси и отправили по новому адресу места жительства, который указала невестка знаменитости. Сама Светличная в тот день не смогла вспомнить адреса.

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Гущина отметила, что актриса давно ведет себя "своеобразно".

Что известно о Светлане Светличной

Звезда и секс-символ советского кино родилась в Армянской ССР в 1940 году. В 19 лет она дебютировала в кино, а в 1968 году сыграла роль роковой красотки в комедии Леонида Гайдая "Бриллиантовая рука".

Светлана Светличная в фильме "Бриллиантовая рука" / Фото: kino-teatr.ru

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В фильмографии Светличной около 40 картин, среди них: "Стряпуха", "Место встречи изменить нельзя", "Им покоряется небо".

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