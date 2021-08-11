Джей Ло и Бен Аффлек проводят много времени вместе перед разлукой

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек объявили о своем воссоединении в июле. Пара часто попадала в поле зрения папарацци, но осенью совместных фото голливудских звезд будет меньше

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес не смогут часто видеться осенью / Фото: Getty Images

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек после отпуска в Италии уже вернулись в США. Пара сейчас проводит много времени вместе, так скоро им придется расстаться на некоторое время. Осенью у Джей Ло и Бена Аффлека запланированы съемки в разных странах и не будет возможности часто видеться.

Они проводят как можно больше времени вместе, прежде чем осенью у них будут отдельные рабочие проекты. Бен будет сниматься в Техасе, а Дженнифер – в Канаде, – рассказал источник изданию People.

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Дженнифер Лопес и Бен Аффлек на яхте в Сен-Тропе / Фото: instagram.com/bennifer_02/

К слову, отношения пары развиваются стремительно. Не так давно подруга Джей Ло рассказала о планах голливудской звезды стать мамой в третий раз.

Что известно об отношениях Дженнифер Лопес и Бена Аффлека:

Напомним, что Лопес и Аффлек начали встречаться в июле 2002 года и обручились в ноябре. В сентябре 2003-го за несколько дней до свадьбы пара рассталась.

Тогда причиной расставания назвали излишнее внимание журналистов и папарацци к паре, что очень не нравилось Бену.

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Бен Аффлек и Дженнифер Лопес на премьере сериала "Сорвиголова" в 2003 году / Фото: Getty Images

В этом году Дженнифер Лопес отменила свадьбу. Она разошлась со своим возлюбленным, бейсболистом Алексом Родригесом, с которым решила остаться друзьями. Бывшие влюбленные несколько раз переносили церемонию из-за пандемии. По крайней мере, это была их официальная версия.

Этой весной появились первые слухи о воссоединении Дженнифер Лопес с Беном Аффлеком, когда "эксов" стали часто видеть вместе на прогулках, а после Бен и Джей Ло вдвоем проводили время на отдыхе.

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