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Джей Ло і Бен Аффлек проводять багато часу разом перед розлукою

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
11 серпня, 07:46
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Дженніфер Лопес і Бен Аффлек оголосили про своє возз'єднання в липні. Пара часто потрапляла в поле зору папараці, але восени спільних фото голлівудських зірок буде менше
Бен Аффлек і Дженніфер Лопес не зможуть часто бачитися восени
Бен Аффлек і Дженніфер Лопес не зможуть часто бачитися восени / Фото: Getty Images

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек після відпустки в Італії вже повернулися в США. Пара зараз проводить багато часу разом, так скоро їм доведеться розлучитися на деякий час. Восени у Джей Ло і Бена Аффлека заплановані зйомки в різних країнах і не буде можливості часто бачитися .

Вони проводять якомога більше часу разом, перш ніж восени у них будуть окремі робочі проєкти. Бен буде зніматися в Техасі, а Дженніфер – в Канаді, – розповіло джерело виданню People.

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Дженніфер Лопес і Бен Аффлек на яхті в Сен-Тропе
Дженніфер Лопес і Бен Аффлек на яхті в Сен-Тропе / Фото: instagram.com/bennifer_02/

До слова, стосунки пари розвиваються стрімко. Не так давно подруга Джей Ло розповіла про плани голлівудської зірки стати мамою втретє.

Що відомо про відносини Дженніфер Лопес і Бена Аффлека:

Нагадаємо, що Лопес і Аффлек почали зустрічатися в липні 2002 року і побралися в листопаді. У вересні 2003-го за кілька днів до весілля пара розлучилася.

Тоді причиною розставання назвали зайву увагу журналістів і папараці до пари, що дуже не подобалося Бену.

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Бен Аффлек і Дженніфер Лопес на прем'єрі серіалу "Шибайголова" 2003 року
Бен Аффлек і Дженніфер Лопес на прем'єрі серіалу "Шибайголова" 2003 року / Фото: Getty Images

В цьому році Дженніфер Лопес скасувала весілля. Вона розійшлася зі своїм коханим, бейсболістом Алексом Родрігесом , з яким вирішила залишитися друзями. Колишні закохані кілька разів переносили церемонію через пандемію. Принаймні, це була їхня офіційна версія.

Цієї весни з'явилися перші чутки про возз'єднання Дженніфер Лопес з Беном Аффлеком, коли "ексів" стали часто бачити разом на прогулянках, а після Бен і Джей Ло удвох проводили час на відпочинку.

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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Талашко такий там не один. Коли я вступала до вузу, один з педагогів проявляв і до мене подібні спроби, які відбувалися під впливом горілки. Так, педагоги в вузі періодично п'ють і на індивідуальних заняттях проявляють свою хтивість, знаючи, що жінки будуть мовчати. Бо хто вони - народні, а хто ці, "іногородні".

Яніна Соколова журналіст, ведуча
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