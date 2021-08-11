Джей Ло і Бен Аффлек проводять багато часу разом перед розлукою

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек після відпустки в Італії вже повернулися в США. Пара зараз проводить багато часу разом, так скоро їм доведеться розлучитися на деякий час. Восени у Джей Ло і Бена Аффлека заплановані зйомки в різних країнах і не буде можливості часто бачитися .
Вони проводять якомога більше часу разом, перш ніж восени у них будуть окремі робочі проєкти. Бен буде зніматися в Техасі, а Дженніфер – в Канаді, – розповіло джерело виданню People.
До слова, стосунки пари розвиваються стрімко. Не так давно подруга Джей Ло розповіла про плани голлівудської зірки стати мамою втретє.
Що відомо про відносини Дженніфер Лопес і Бена Аффлека:
Нагадаємо, що Лопес і Аффлек почали зустрічатися в липні 2002 року і побралися в листопаді. У вересні 2003-го за кілька днів до весілля пара розлучилася.
Тоді причиною розставання назвали зайву увагу журналістів і папараці до пари, що дуже не подобалося Бену.
В цьому році Дженніфер Лопес скасувала весілля. Вона розійшлася зі своїм коханим, бейсболістом Алексом Родрігесом , з яким вирішила залишитися друзями. Колишні закохані кілька разів переносили церемонію через пандемію. Принаймні, це була їхня офіційна версія.
Цієї весни з'явилися перші чутки про возз'єднання Дженніфер Лопес з Беном Аффлеком, коли "ексів" стали часто бачити разом на прогулянках, а після Бен і Джей Ло удвох проводили час на відпочинку.
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