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Джейми Дорнан, Майкл Китон и другие: что на премии Critics Choice Awards говорили об Украине

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
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14 марта, 17:08
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Деятели кино в очередной раз призвали остановить войну и сохранить мир
На церемонии Critics Choice Awards говорили об Украине
На церемонии Critics Choice Awards говорили об Украине / Фото: Getty Images, YouTube

Мы рассказывали, что вчера на премии BAFTA Бенедикт Камбербэтч выразил поддержку украинцам, а ведущая церемонии показала средний палец путину.

Минувшим вечером также состоялась церемония награждения Critics Choice Awards, где также говорили о нашей стране. Слова поддержки произносили как те, кто объявлял победителей, так и актеры в своей благодарственной речи.

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Джейми Дорнан, получивший статуэтку за роль в фильме "Белфаст", подчеркнул важность понимания человеческих жертв войны и геополитических конфликтов.

Как уроженец Белфаста, я не могу не подчеркнуть важность рассказа о месте, о котором люди не имеют особого представления. Без политизированной или военной линзы, просто глядя на это глазами семьи. Это что-то похожее на то, что все мы можем понять об Украине, там семьи проходят через эти трудности, – сказал актер.

Джейми Дорнан на премии Critics Choice Awards
Джейми Дорнан на премии Critics Choice Awards / Фото: YouTube

Майкл Китон выступил с мощной речью, которую завершил словами поддержки в адрес президента Украины Владимира Зеленского.

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Я хочу сказать спасибо коллеге-актеру президенту Зеленскому – продолжайте бороться! Есть только один способ изменить ситуацию в экологическом и социальном плане, а также добиться какой-то расовой и социальной справедливости, два слова: право голоса, – сказал звезда "Бэтмена" и "Битлджуса",

Майкл Китон на церемонии Critics Choice Awards
Майкл Китон на церемонии Critics Choice Awards / Фото: YouTube

Болгарская актриса Мария Бакалова вышла на сцену в самом начале шоу и поделилась месседжем поддержки народу Украины:

Я из Болгарии, и мой родной город находится всего в нескольких сотнях миль от Украины. Поэтому в эту особенную ночь я хочу воспользоваться моментом, чтобы отметить храбрость народа Украины, который защищает свое право на независимость и демократию. Я искренне надеюсь, что мы соберемся вместе и положим начало новому культурному и творческому обмену между Восточной Европой и Голливудом, который был основополагающей силой творчества в 20-м веке. Поэтому я надеюсь, что мое послание дойдет до украинского народа... Мы с вами. И наши сердца с вами.

Актриса Мария Бакалова на церемонии Critics Choice Awards
Актриса Мария Бакалова на церемонии Critics Choice Awards / Фото: YouTube

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Ранее Бенедикт Камбербэтч заявил, что готов принять беженцев из Украины в собственном доме.

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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Даниэль Салем Даниэль Салем
3
Виктор Бронюк Виктор Бронюк
4
Дмитрий Дикусар Дмитрий Дикусар
5
Никита Добрынин Никита Добрынин
6
Андрей Хлывнюк Андрей Хлывнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеитаблаев Ахтем Сеитаблаев
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Олег Собчук Олег Собчук
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