Зірки
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ Паралімпіада 2022 Паралімпіада 2022 📉 Дефолт Росії 🇪🇺 Україна в ЄС
Поиск на segodnya.ua

Тіна на мітінгу

Стінг з нами

Все про Карася

Кумедний Гаррі

Скічко-краш

Коельйо-рашист
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Джеймі Дорнан, Майкл Кітон та інші: що на премії Critics Choice Awards говорили про Україну

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
14 березня, 17:08
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Діячі кіно вкотре закликали зупинити війну та зберегти мир
На церемонії Critics Choice Awards говорили про Україну
На церемонії Critics Choice Awards говорили про Україну / Фото: Getty Images, YouTube

Ми розповідали, що вчора на премії BAFTA Бенедикт Камбербетч висловив підтримку українцям, а ведуча церемонії показала середній палець путіну.

Минулого вечора також відбулася церемонія нагородження Critics Choice Awards, де також говорили про нашу країну. Слова підтримки лунали як від тих, хто оголошував переможців, так і від акторів, у їхніх промовах.

Реклама

Джеймі Дорнан, який отримав статуетку за роль у фільмі "Белфаст", наголосив на важливості розуміння людських жертв війни та геополітичних конфліктів.

Як уродженець Белфасту, я не можу не наголосити на важливості розповіді про місце, про яке люди не мають особливого уявлення. Без політизованої або військової лінзи просто дивлячись на це очима сім'ї. Це щось схоже на те, що ми всі можемо зрозуміти про Україну, там сім'ї проходять крізь ці труднощі, – сказав актор.

Джеймі Дорнан на премії Critics Choice Awards
Джеймі Дорнан на премії Critics Choice Awards / Фото: YouTube

Майкл Кітон виступив із потужною промовою, яку завершив словами підтримки на адресу президента України Володимира Зеленського.

Реклама

Я хочу сказати спасибі колезі-актору президенту Зеленському – продовжуйте боротися! Є лише один спосіб змінити ситуацію в екологічному та соціальному плані, а також домогтися якоїсь расової та соціальної справедливості, два слова: право голосу, – сказав зірка "Бетмена" та "Бітлджуса".

Майкл Кітон на церемонії Critics Choice Awards
Майкл Кітон на церемонії Critics Choice Awards / Фото: YouTube

Болгарська акторка Марія Бакалова вийшла на сцену на самому початку шоу та поділилася меседжем підтримки народу України:

Я з Болгарії, і моє рідне місто знаходиться лише за кількасот миль від України. Тому цієї особливої ночі я хочу скористатися моментом, щоб відзначити хоробрість народу України, який захищає своє право на незалежність та демократію. Я щиро сподіваюся, що ми зберемося разом і започаткуємо новий культурний і творчий обмін між Східною Європою та Голлівудом, який був основною силою творчості в 20-му столітті. Тому я сподіваюся, що моє послання дійде українському народу... Ми з вами. І наші серця з вами.

Актриса Марія Бакалова на церемонії Critics Choice Awards
Актриса Марія Бакалова на церемонії Critics Choice Awards / Фото: YouTube

Реклама

Раніше Бенедикт Камбербетч заявив, що готовий прийняти біженців з України у власному будинку.

Пам'ятайте, що оперативна інформація врятує життя. Читайте наші новини у Telegram-каналі, там ми цілодобово інформуємо вас про найголовніше.

Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram «Сьогодні» в Viber Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Наші янголи-охоронці

Підполковник Літун Андрій - командир 1-го гірсько-штурмового батальйону 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Загинув, захищаючи Батьківщину та прикриваючи побратимів. Ціною свого життя врятував від полону та загибелі більше тисячі українських бійців. За особисту мужність йому присвоєно звання Герой України. Посмертно.

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Старший лейтенант Герус Андрій - бойовий льотчик-ас. Над містом Кропивницький збив ворожий Іл-76, чим не допустив висадку російського десанту з озброєнням. Присвоєно звання Герой України з врученням ордена “Золота Зірка”.
Слава Україні!
Воїни світла
Зіркові захисники України
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даніель Салем Даніель Салем
3
Віктор Бронюк Віктор Бронюк
4
Дмитро Дікусар Дмитро Дікусар
5
Нікіта Добринін Нікіта Добринін
6
Андрій Хливнюк Андрій Хливнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеітаблаєв Ахтем Сеітаблаєв
10
Олег Собчук Олег Собчук
Follow the ЗІРКИ
Вони допомогають Україні
Девід Бекхем @davidbeckham | 71,3 млн
Девід Бекхем @davidbeckham | 71,3 млн
Дженніфер Еністон @jenniferaniston | 39,9 млн
Дженніфер Еністон @jenniferaniston | 39,9 млн
Мадонна @madonna | 17,7млн
Мадонна @madonna | 17,7млн
Ештон Кутчер та Міла Куніс @aplusk| 4,5 млн
Ештон Кутчер та Міла Куніс @aplusk| 4,5 млн
Гейден Панеттьєр @haydenpanettiere | 513 тис.
Гейден Панеттьєр @haydenpanettiere | 513 тис.
1 /2
Про кого мріють українки
ТОП-3 серцеїда України
1
Володимир Зеленський, президент України Володимир Зеленський, президент України
2
Олексій Арестович, радник голови Офісу президента Олексій Арестович, радник голови Офісу президента
3
Віталій Кім, голова Миколаївської ОДА Віталій Кім, голова Миколаївської ОДА

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти