Євробачення-2022: букмекери назвали фаворитів другого півфіналу

Вже сьогодні, 12 травня, у Турині пройде другий півфінал Євробачення-2022, де ми дізнаємось імена всіх фіналістів пісенного конкурсу

Хто пройде у фінал Євробачення – ставки букмекерів / Фото: instagram.com/Eurovision

Головний вокальний конкурс у Європі дуже скоро назве свого переможця, а поки що букмекери лише роблять ставки на фаворитів.

10 травня завершився перший півфінал, де нарешті стали відомі перші претенденти на перемогу. Представники України Kalush Orchestra розкачали зал і довели, що гідні місця у фіналі.

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Вже у четвер, 12 травня, на сцені Турина знову зазвучать голоси вокалістів з різних країн. Загалом у другому півфіналі візьмуть участь вокалісти з 18 європейських держав. Проте не всі з них зможуть позмагатися за заповітну статуетку на гранд-фіналі.

Букмекери проаналізували глядацькі симпатії та готові назвати головних фаворитів. Так, у ТОП-5 учасників другого півфіналу увійшли:

Швеція

Польща

Австрія

Естонія

Сербія

На думку експертів, ці країни мають найвищі шанси потрапити до фіналу Євробачення-2022. Слідом за ними до десятки фаворитів увійшли:

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Чеська Республіка

Фінляндія

Бельгія

Азербайджан

Кіпр

Скріншот – eurovisionworld.com

Але серед 18 претендентів на перемогу є й аутсайдери. Букмекери розподілили позиції з 11-го по 18-те місце у рейтингу таким чином:

Мальта

Сан-Маріно

Румунія

Ізраїль

Ірландія

Грузія

Чорногорія

Північна Македонія

Скріншот – eurovisionworld.com

Проте, як показав перший півфінал, турнірна таблиця може змінитися кардинально. Адже перед початком першого етапу конкурсу букмекери прогнозували потрапляння Албанії у фінал, але в результаті голосування показало зовсім інші результати, що викликало бойкот конкурсу від єврофанів.

А поки до початку шоу залишаються лічені години – слухаємо пісні всіх учасників другого півфіналу.