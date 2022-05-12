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Євробачення-2022: букмекери назвали фаворитів другого півфіналу

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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12 травня, 12:11
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Вже сьогодні, 12 травня, у Турині пройде другий півфінал Євробачення-2022, де ми дізнаємось імена всіх фіналістів пісенного конкурсу
Хто пройде у фінал Євробачення – ставки букмекерів
Хто пройде у фінал Євробачення – ставки букмекерів / Фото: instagram.com/Eurovision

Головний вокальний конкурс у Європі дуже скоро назве свого переможця, а поки що букмекери лише роблять ставки на фаворитів.

10 травня завершився перший півфінал, де нарешті стали відомі перші претенденти на перемогу. Представники України Kalush Orchestra розкачали зал і довели, що гідні місця у фіналі.

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Вже у четвер, 12 травня, на сцені Турина знову зазвучать голоси вокалістів з різних країн. Загалом у другому півфіналі візьмуть участь вокалісти з 18 європейських держав. Проте не всі з них зможуть позмагатися за заповітну статуетку на гранд-фіналі.

Букмекери проаналізували глядацькі симпатії та готові назвати головних фаворитів. Так, у ТОП-5 учасників другого півфіналу увійшли:

  • Швеція
  • Польща
  • Австрія
  • Естонія
  • Сербія

На думку експертів, ці країни мають найвищі шанси потрапити до фіналу Євробачення-2022. Слідом за ними до десятки фаворитів увійшли:

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  • Чеська Республіка
  • Фінляндія
  • Бельгія
  • Азербайджан
  • Кіпр
Скріншот – eurovisionworld.com

Але серед 18 претендентів на перемогу є й аутсайдери. Букмекери розподілили позиції з 11-го по 18-те місце у рейтингу таким чином:

  • Мальта
  • Сан-Маріно
  • Румунія
  • Ізраїль
  • Ірландія
  • Грузія
  • Чорногорія
  • Північна Македонія
Скріншот – eurovisionworld.com

Проте, як показав перший півфінал, турнірна таблиця може змінитися кардинально. Адже перед початком першого етапу конкурсу букмекери прогнозували потрапляння Албанії у фінал, але в результаті голосування показало зовсім інші результати, що викликало бойкот конкурсу від єврофанів.

А поки до початку шоу залишаються лічені години – слухаємо пісні всіх учасників другого півфіналу.

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Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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