"Какой позор!": в Сети бойкотируют Евровидение из-за Албании

Вот мы уже знаем первых финалистов масштабного песенного конкурса. Кто-то рад результатам полуфинального голосования, кто-то – не очень. Подробнее о реакции Сети – читайте в материале

В соцсетях возмущены тем, что представительница Албании не прошла в финал / Фото: eurovision.tv

10 мая в итальянском городе Турин состоялся долгожданный конкурс "Евровидение-2022". Под номером шесть на сцене соревнования выступила украинская группа Kalush Orchestra. По итогам голосования, 10 участников прошли в финал.

Сайт "Сегодня" собрал реакцию соцсетей на финалистов. Отметим, что многих удивили итоги голосования:

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Молдаване зажгли. Люблю Здубов еще с 90-х.

Скриншот YouTube

Евровидение – самый неожиданный конкурс. Я не ожидал, что Албания вообще не пройдет квалификацию. Я также не ожидал, что Исландия пройдет.

Скриншот YouTube

Я так боялась за Литву, Моника – настоящая королева в этом году. Также очень рады за Украину и Норвегию – они были невероятны! И Нидерланды, конечно. Латвия, нам будет не хватать вашей энергии.

Скриншот YouTube

Грустно за Албанию и Австрию. Они также выложились по полной, и действительно заслужили финал.

Скриншот YouTube

Я буквально не ожидал, что Литва и Исландия пройдут квалификацию, но я рад, что они вышли! Но так грустно за Албанию.

Скриншот YouTube

Жаль, что Австрия не попала в финал. У них было действительно хорошее выступление.

Скриншот YouTube

Больше всего зрители шокированы тем, что не прошла представительница Албании – Ронела. В Instagram даже уже создали хэштег #justiceforAlbania (справедливость для Албании).

Справедливость для Албании.

Албания – победитель.

Какого черта! Где Албания?

Албанию ограбили жюри!

Самое большое ограбление в истории Албании.

Ваша ненависть к Албании была показана с самого начала! Справедливость для Ронелы

Вы согрешили с Албанией. Позор.

Скриншот Instagram

Напомним, ранее сайт "Сегодня" собрал ТОП-5 выступлений первого полуфинала Евровидения-2022 – подробнее в нашем материале.