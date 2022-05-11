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"Какой позор!": в Сети бойкотируют Евровидение из-за Албании

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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11 мая, 08:56
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Вот мы уже знаем первых финалистов масштабного песенного конкурса. Кто-то рад результатам полуфинального голосования, кто-то – не очень. Подробнее о реакции Сети – читайте в материале
В соцсетях возмущены тем, что представительница Албании не прошла в финал
В соцсетях возмущены тем, что представительница Албании не прошла в финал / Фото: eurovision.tv

10 мая в итальянском городе Турин состоялся долгожданный конкурс "Евровидение-2022". Под номером шесть на сцене соревнования выступила украинская группа Kalush Orchestra. По итогам голосования, 10 участников прошли в финал.

Сайт "Сегодня" собрал реакцию соцсетей на финалистов. Отметим, что многих удивили итоги голосования:

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  • Молдаване зажгли. Люблю Здубов еще с 90-х.
Скриншот YouTube
  • Евровидение – самый неожиданный конкурс. Я не ожидал, что Албания вообще не пройдет квалификацию. Я также не ожидал, что Исландия пройдет.
Скриншот YouTube
  • Я так боялась за Литву, Моника – настоящая королева в этом году. Также очень рады за Украину и Норвегию – они были невероятны! И Нидерланды, конечно. Латвия, нам будет не хватать вашей энергии.
Скриншот YouTube
  • Грустно за Албанию и Австрию. Они также выложились по полной, и действительно заслужили финал.
Скриншот YouTube
  • Я буквально не ожидал, что Литва и Исландия пройдут квалификацию, но я рад, что они вышли! Но так грустно за Албанию.
Скриншот YouTube
  • Жаль, что Австрия не попала в финал. У них было действительно хорошее выступление.
Скриншот YouTube

Больше всего зрители шокированы тем, что не прошла представительница Албании – Ронела. В Instagram даже уже создали хэштег #justiceforAlbania (справедливость для Албании).

  • Справедливость для Албании.
  • Албания – победитель.
  • Какого черта! Где Албания?
  • Албанию ограбили жюри!
  • Самое большое ограбление в истории Албании.
  • Ваша ненависть к Албании была показана с самого начала! Справедливость для Ронелы
  • Вы согрешили с Албанией. Позор.
Скриншот Instagram

Напомним, ранее сайт "Сегодня" собрал ТОП-5 выступлений первого полуфинала Евровидения-2022 – подробнее в нашем материале.

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Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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