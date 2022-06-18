Филипп Киркоров нарядил дочь на выпускной в перья и стразы. Фанаты в шоке от пафоса (фото)

Филипп Киркоров сам любит купаться в роскоши и ни в чем не отказывает своим детям. Зимой он устроил грандиозную вечеринку в честь 10-летия Аллы-Виктории, на которую пригласил только "избранных".
В этом году Алла-Виктория окончила четвертый класс. Так что в учебном заведении решили устроить балл для выпускников. На мероприятии появился сам "поп-король".
Дочку Филиппа Киркорова сразу было видно. Артист нарядил наследницу в пышное белое платье с длинными рукавами. Ну и куда же без перья и страз:)
Наш первый выпускной! Алла-Виктория с отличием окончила начальную школу. Теперь нас ждет еще более увлекательный путь в средней школе. Расплакался сегодня на празднике. Все так трогательно, мило, – написал Киркоров, который сам появился на празднике в пафосном наряде.
Сначала состоялась официальная часть церемонии, а затем – настоящий балл. Дочь Киркорова даже выступила на сцене перед гостями и спела песню композитора Евгения Крылатова "Прекрасное далеко". Артист растрогался и даже начал рыдать.
Фолловеры уже успели пристыдить "поп-короля" за то, что он избалует дочь.
- Очень красивая и умная девочка. Но не одевайте ее в 30-летнюю мадам. Дайте побыть ребенком, без перьев.
- Платье в перьях ребенку – жесть.
- Когда твой папа Филипп Киркоров, на сцену только в перьях.
- Несчастная девочка.
Напомним, у Филиппа Киркова есть двое детей – сын Мартин и дочь Алла-Виктория. Многие поклонники артиста считают, что биологической мамой детей есть бизнес-вумен Наталья Ефремова.
"Я хочу, чтобы вас тоже пришли спасать, освобождать и "оперировать". Как вы за**али"