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Филипп Киркоров нарядил дочь на выпускной в перья и стразы. Фанаты в шоке от пафоса (фото)

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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18 июня, 13:19
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Артист сделал все, чтобы его 10-летняя наследница Алла-Виктория затмила всех на школьном балу, и даже своего звездного отца
Дочь Филиппа Киркорова окончила четвертый класс
Дочь Филиппа Киркорова окончила четвертый класс / Фото: instagram.com/fkirkorov

Филипп Киркоров сам любит купаться в роскоши и ни в чем не отказывает своим детям. Зимой он устроил грандиозную вечеринку в честь 10-летия Аллы-Виктории, на которую пригласил только "избранных".

В этом году Алла-Виктория окончила четвертый класс. Так что в учебном заведении решили устроить балл для выпускников. На мероприятии появился сам "поп-король".

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Дочку Филиппа Киркорова сразу было видно. Артист нарядил наследницу в пышное белое платье с длинными рукавами. Ну и куда же без перья и страз:)

Алла-Виктория на выпускном
Алла-Виктория на выпускном / Фото: instagram.com/fkirkorov

Девочка с одноклассниками
Девочка с одноклассниками / Фото: instagram.com/fkirkorov

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Наш первый выпускной! Алла-Виктория с отличием окончила начальную школу. Теперь нас ждет еще более увлекательный путь в средней школе. Расплакался сегодня на празднике. Все так трогательно, мило, – написал Киркоров, который сам появился на празднике в пафосном наряде.

Киркоров был на празднике дочери
Киркоров был на празднике дочери / Фото: instagram.com/fkirkorov

Сначала состоялась официальная часть церемонии, а затем – настоящий балл. Дочь Киркорова даже выступила на сцене перед гостями и спела песню композитора Евгения Крылатова "Прекрасное далеко". Артист растрогался и даже начал рыдать.

Скриншот Instastories

Фолловеры уже успели пристыдить "поп-короля" за то, что он избалует дочь.

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  • Очень красивая и умная девочка. Но не одевайте ее в 30-летнюю мадам. Дайте побыть ребенком, без перьев.
Скриншот Instagram
  • Платье в перьях ребенку – жесть.
Скриншот Instagram
  • Когда твой папа Филипп Киркоров, на сцену только в перьях.
Скриншот Instagram
  • Несчастная девочка.
Скриншот Instagram

Напомним, у Филиппа Киркова есть двое детей – сын Мартин и дочь Алла-Виктория. Многие поклонники артиста считают, что биологической мамой детей есть бизнес-вумен Наталья Ефремова.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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