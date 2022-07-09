Голливудская актриса Кирстен Данст впервые вышла замуж. Локация – место рождения Джеймса Бонда

Лето – горячая пора для свадебных агентств. Долгожданное "да" у алтаря говорят знаменитости по всему миру. На днях режиссер Олег Сенцов расписался с возлюбленной Вероникой Вельч. Немного ранее певица Злата Огневич выдала замуж младшую сестру Юлию. Ну а свадьбу американской поп-принцессы Бритни Спирс не обсудил только ленивый.
Впервые под венец пошла и 40-летняя голливудская актриса Кирстен Данст. Новостью поделилось американское издание "PageSix". Законным мужем номинантки на премию "Оскар" стал актёр Джесси Племонс. С партнёром по сериалу "Фарго" Кирстен в отношениях с 2016 года. В 2017-м звездная парочка обручилась. И вот только спустя 5 лет влюбленные обменялись кольцами.
Для свадебной церемонии Кирстен и Джесси выбрали популярный курорт на Ямайке. Именно в этом тихом райском месте на берегу Карибского моря Ян Флеминг написал свои романы о Джеймсе Бонде. А Стинг — легендарную песню "Every Breath You Take". Цена за ночь в отельном комплексе, утопающем в зелени, стартует от 600 долларов.
Источник уверил таблоид, что для знаменитостей свадьба стала лишь формальностью. Звездная парочка воспитывает двоих сыновей, и уже давно называют друг друга мужем и женой.Видимо поэтому Кирстен даже не обновила свой Instagram. Крайний пост актриса выложила еще в апреле. На фото Кирстен смотрит на Джесси.
Интересный факт
Данст и Племонс еще до свадьбы дважды играли супругов. На съемках сериала "Фарго" и в фильме "Власть пса". Кстати, за съемки в картине от Netflix оба были номинированы на премию "Оскар-2022" в категориях "Лучшая роль второго плана".
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