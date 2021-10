Их продали на аукционе. Три вещи Джона Леннона, без которых он бы не был собой

9 октября – день рождения Джона Леннона – ему бы исполнился 81 год. По этому случаю рассказываем, чем музыкант и один из создателей Битлз запомнился миру и какие его предметы купили за большие деньги

Джон Леннон в Гайд-парке в Лондоне на митинге / Фото: Getty Images

Джона Леннона называют одним из влиятельнейших музыкантов 20-го века и величайших британцев. Он выступал за мир во всем мире и любовь, но был убит своим же фанатом в 1980 году.

Один из основателей ливерпульской четверки стал иконой для многих своих поклонников и после его смерти вещи, принадлежащие Леннону за круглые суммы уходили с лота. О трех из них рассказываем далее.

Рукопись Леннона

В 2011-м на аукционе Profiles in History был продан листок с текстом песни "Lucy In the Sky With Diamonds", написанный Джоном Ленноном.

Рукопись Леннона / Фото: classicpopicons.com

Рукопись музыканта оценили в 237 тысяч долларов. На листке также были записаны еще пара строчек из песни The Beatles "She’s Leaving Home".

Очки Леннона

В этом году знаменитые круглые очки Джонна Леннона продали на аукционе дома Sotheby's за более чем 183 тысяч долларов.

Очки Джона Леннона / Фото: instagram.com/sothebys

Круглые очки стали частью имиджа Леннона. Та пара, которая попала на аукцион, в 1966 году досталась Джону для роли в фильме Ричарда Лестера "Как я выиграл войну".

Песня Леннона

Недавно редкую запись Джона Леннона и Йоко Оно выставили как лот на аукционе в Копенгагене. Кассету оценивают в 35-50 долларов.

Йоко Оно и Джон Леннон / Фото: Getty Images

На ней записана беседа Джона Леннона и его супруги с датскими школьниками – они взяли интервью у пары для школьной газеты. Во время беседы Джон и Йоко исполнили отрывок из песни "Radio Peace", которая осталась неизданной.

Ранее мы писали, что на торги выставлен альбом Джона Леннона Double Fantasy, который он подписал для своего убийцы Марка Чепмена.

8 декабря 1980 года в Нью-Йорке Марк Чепмен попросил Леннона оставить автограф на альбоме, а через несколько часов убил музыканта около его дома четырьмя выстрелами из пистолета. Леннон скончался в больнице от потери крови, а Чепмена приговорили к пожизненному заключению.

