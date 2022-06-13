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Как это мило! Наоми Кэмпбелл поделилась достижением своей маленькой дочери (фото)

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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13 июня, 13:12
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Увидеть фото маленькой наследницы супермодели – это большая редкость, ведь Наоми всячески оберегает девочку от внимания публики
Наоми Кэмпбелл показала трогательные фото с годовалой дочерью
Наоми Кэмпбелл показала трогательные фото с годовалой дочерью / Фото: instagram.com/naomi

Весной 2021 года Наоми Кэмпбелл впервые стала мамой. Впрочем, о радостном событии в жизни знаменитости публика узнала только зимой, когда модель неожиданно появилась на обложке британского Vogue с ребенком – это и была ее дочь.

В мае дочери Наоми Кэмпбелл исполнился один год, но звезда подиума до сих пор не решается показать лицо девочки. Если модель и публикует с ней фото, то прикрывает ей лицо.

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На днях 52-летняя мамочка поделилась редким фото с дочкой, которая сделала свои первые шаги! Снимок был сделан в парке во время прогулки. Очевидно, Наоми очень рада достижениям наследницы.

Наоми показала первые шаги дочери
Наоми показала первые шаги дочери / Фото: instagram.com/naomi

Моя любовь, мое сердцебиение. Первые шаги, – лаконично подписали карды Наоми в Instagram .

Супермодель с дочерью в парке
Супермодель с дочерью в парке / Фото: instagram.com/naomi

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Фанаты и друзья модели тоже в восторге от ее дочери. Фолловеры отметили, что Кэмпбелл – прекрасная мама!

  • Наслаждайтесь. Они (дети, – Ред.) так быстро растут.
  • Это так мило!
  • Теперь ко второму этапу готовьтесь:)
  • Прекрасные моменты.
Скриншот Instagram

Вообще появление ребенка в Наоми – это загадочное явление:) Ведь неизвестно, как девочка появилась на свет и кто ее отец. Кроме того, звезда до сих пор не рассекретила ее имя.

Поговаривают, что модель прибегала к услугам суррогатной матери или же удочерила девочку. Также ходят слухи, что был анонимный донор спермы.

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Сама Кэмпбелл утверждает, что девочка – ее биологическая дочь, при этом она все еще держит все подробности в тайне. Ох эта Наоми, любит интриговать :)

Кстати, недавно папарацци поймали Наоми Кэмпбелл с дочерью во время прогулки по Франции. Фотографам удалось впервые снять лицо наследницы суперзвезды.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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