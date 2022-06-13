Как это мило! Наоми Кэмпбелл поделилась достижением своей маленькой дочери (фото)

Весной 2021 года Наоми Кэмпбелл впервые стала мамой. Впрочем, о радостном событии в жизни знаменитости публика узнала только зимой, когда модель неожиданно появилась на обложке британского Vogue с ребенком – это и была ее дочь.
В мае дочери Наоми Кэмпбелл исполнился один год, но звезда подиума до сих пор не решается показать лицо девочки. Если модель и публикует с ней фото, то прикрывает ей лицо.
На днях 52-летняя мамочка поделилась редким фото с дочкой, которая сделала свои первые шаги! Снимок был сделан в парке во время прогулки. Очевидно, Наоми очень рада достижениям наследницы.
Моя любовь, мое сердцебиение. Первые шаги, – лаконично подписали карды Наоми в Instagram .
Фанаты и друзья модели тоже в восторге от ее дочери. Фолловеры отметили, что Кэмпбелл – прекрасная мама!
- Наслаждайтесь. Они (дети, – Ред.) так быстро растут.
- Это так мило!
- Теперь ко второму этапу готовьтесь:)
- Прекрасные моменты.
Вообще появление ребенка в Наоми – это загадочное явление:) Ведь неизвестно, как девочка появилась на свет и кто ее отец. Кроме того, звезда до сих пор не рассекретила ее имя.
Поговаривают, что модель прибегала к услугам суррогатной матери или же удочерила девочку. Также ходят слухи, что был анонимный донор спермы.
Сама Кэмпбелл утверждает, что девочка – ее биологическая дочь, при этом она все еще держит все подробности в тайне. Ох эта Наоми, любит интриговать :)
Кстати, недавно папарацци поймали Наоми Кэмпбелл с дочерью во время прогулки по Франции. Фотографам удалось впервые снять лицо наследницы суперзвезды.
"Я хочу, чтобы вас тоже пришли спасать, освобождать и "оперировать". Как вы за**али"