Як це мило! Наомі Кемпбелл поділилась досягненням маленької донечки (фото)

Навесні 2021 року Наомі Кемпбелл вперше стала мамою. Втім, про радісну подію у житті знаменитості публіка дізналась лише взимку, коли модель несподівано з'явилась на обкладинці британського Vogue з дитиною – це була її донечка.
У травні доньці Наомі Кемпбелл виповнився один рік, але зірка подіуму досі не наважується показати обличчя дівчинки. Якщо модель і публікує з нею фото, то прикриваючи їй обличчя.
Днями 52-річна матуся поділилась рідкісним фото з донечкою, яка зробила свої перші кроки! Знімок був зроблений у парку під час прогулянки. Очевидно, Наомі дуже рада досягненням спадкоємиці.
Моя любов, моє серцебиття. Перші кроки, – лаконічно підписали карди Наомі в Instagram.
Фанати та друзі моделі також в захваті від її доньки. Фоловери відмітили, що Кемпбелл – прекрасна мама!
- Насолоджуйтесь. Вони (діти, – Ред.) так швидко ростуть.
- Так мило!
- Тепер до другого етапу готуйтеся:)
- Прекрасні моменти.
Взагалі поява дитини у Наомі – це загадкове явище:) Адже невідомо, як дівчинка з'явилась на світ та хто її батько. Окрім того, зірка досі не розсекретила її ім'я.
Подейкують, що модель вдавалася до послуг сурогатної матері або ж вона удочерила дівчинку. Також ходят чутки, що був анонімний донор сперми.
Сама Кемпбелл стверджує, що дівчинка – її біологічна дочка, при цьому вона досі тримає всі подробиці в таємниці. Ох є ця Наомі, любить інтригувати :)
До речі, нещодавно папараці спіймали Наомі Кемпбелл з донькою під час прогулянки у Франції. Фотографам вдалось вперше зняти обличчя спадкоємиці суперзірки.
"Я хочу, щоб вас теж прийшли рятувати, звільняти та "оперувати". Як ви за**али"