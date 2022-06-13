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Як це мило! Наомі Кемпбелл поділилась досягненням маленької донечки (фото)

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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13 червня, 13:12
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Побачити фото маленької спадкоємиці супермоделі – це велика рідкість, адже Наомі всіляко оберігає дівчинку від уваги публіки
Наомі Кемпбелл показала зворушливі фото з однорічною донькою
Наомі Кемпбелл показала зворушливі фото з однорічною донькою

Навесні 2021 року Наомі Кемпбелл вперше стала мамою. Втім, про радісну подію у житті знаменитості публіка дізналась лише взимку, коли модель несподівано з'явилась на обкладинці британського Vogue з дитиною – це була її донечка.

У травні доньці Наомі Кемпбелл виповнився один рік, але зірка подіуму досі не наважується показати обличчя дівчинки. Якщо модель і публікує з нею фото, то прикриваючи їй обличчя.

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Днями 52-річна матуся поділилась рідкісним фото з донечкою, яка зробила свої перші кроки! Знімок був зроблений у парку під час прогулянки. Очевидно, Наомі дуже рада досягненням спадкоємиці.

Наомі показала перші кроки доньки
Наомі показала перші кроки доньки

Моя любов, моє серцебиття. Перші кроки, – лаконічно підписали карди Наомі в Instagram.

Супермодель з донькою у парку
Супермодель з донькою у парку

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Фанати та друзі моделі також в захваті від її доньки. Фоловери відмітили, що Кемпбелл – прекрасна мама!

  • Насолоджуйтесь. Вони (діти, – Ред.) так швидко ростуть.
  • Так мило!
  • Тепер до другого етапу готуйтеся:)
  • Прекрасні моменти.
Скріншот Instagram

Взагалі поява дитини у Наомі – це загадкове явище:) Адже невідомо, як дівчинка з'явилась на світ та хто її батько. Окрім того, зірка досі не розсекретила її ім'я.

Подейкують, що модель вдавалася до послуг сурогатної матері або ж вона удочерила дівчинку. Також ходят чутки, що був анонімний донор сперми.

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Сама Кемпбелл стверджує, що дівчинка – її біологічна дочка, при цьому вона досі тримає всі подробиці в таємниці. Ох є ця Наомі, любить інтригувати :)

До речі, нещодавно папараці спіймали Наомі Кемпбелл з донькою під час прогулянки у Франції. Фотографам вдалось вперше зняти обличчя спадкоємиці суперзірки.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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