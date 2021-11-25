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Каторга, пожизненное заключение и расстрел: школьников из КНДР ждет наказание за просмотр "Игры в кальмара"

Мария Коробова Мария Коробова Редактор проекта "Звезды"
25 ноября, 18:43
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В 21 веке сложно поверить, что где-то еще существует жестокое наказание за просмотр сериала, однако, Северная Корея продолжает шокировать мир своими нечеловеческими законами. В этот раз в "черный список" попала "Игра в кальмара"
Кадр из сериала "Игра в кальмара"
Кадр из сериала "Игра в кальмара" / Фото: themoviedb.org

И хотя "Игра в кальмара" потеряла свое первенство на площадке Netflix, уступив место "Зову ада", сериал продолжает провоцировать скандалы во всем мире.

Стало известно, что в Северной Корее приговорили к каторге школьников, которые купили пиратскую копию на флэшке. Более жестокое наказание ждало продавца запрещенного в КНДР сериала, его приговорили к смертной казни.

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Поймать "нарушителя" удалось с помощью семерых старшеклассников, которые смотрели фильм. Они выдали контрабандиста, торговавшего копиями "Игры в кальмара". За "работу со следствием", правда, никакого смягчения срока школьники не получили. Шестерых из них отправили на каторгу, а седьмого, который был покупателем сериала, приговорили к пожизненному заключению.

Наказание также понесут учителя и руководство школы, где учились пойманные нарушители. Известно, что за ненадлежащее воспитание и отсутствие контроля, их уволят с должностей.

Почему в Северной Корее запрещена "Игра в кальмара"?

Власти Северной Корее известны своими жесткими методами контроля населения. Среди прочих "народно-демократических" законов есть и тот, который запрещает показ фильмов капиталистических стран. Власти КНДР раскритиковали южнокорейский сериал "Игра в кальмара" за его сюжет и посыл. Это не удивительно, ведь одна из главных героинь дорамы, Кан Сэ Бёк (№ 067) – беженка из КНДР, которая скрывается от строго политического режима родной страны и мечтает спасти оттуда мать.

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Мария Коробова
Мария Коробова Редактор проекта "Звезды"

Окончила факультет «Кино-и телеискусства» Харьковской академии культуры. В журналистике 5 лет. Работала в телевизионных проектах и популярных изданиях.

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